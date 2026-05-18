В Ryanair прокомментировали возможность массовой отмены рейсов летом
Несмотря на войну вокруг Ирана и угрозы топливного кризиса, Ryanair уверяет: массовых отмен рейсов летом не будет. Но пассажиров предупредили — чем позже покупать билеты, тем дороже они могут оказаться.
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair заявила, что практически не беспокоится по поводу поставок авиационного топлива этим летом, несмотря на опасения массовых отмен рейсов на фоне конфликта вокруг Ирана, сообщает The Guardian.
Однако перевозчик предупредил, что пассажиры, откладывающие покупку билетов на более поздний срок, могут столкнуться с более высокими тарифами.
Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири сообщил, что Европа смогла найти достаточное количество альтернативных источников авиационного топлива. В то же время сохраняющаяся неопределённость среди потребителей привела к более слабому, чем обычно, уровню летних бронирований, что пока удерживает цены на билеты на низком уровне.
«Два месяца назад в Европе действительно были серьёзные опасения. Сейчас у нас практически нет беспокойства по поводу поставок топлива в Европе. Проблемой остаётся цена», — заявил О’Лири.
Туристическая отрасль этим летом столкнулась с тревогами относительно поставок авиационного топлива из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив. В Ryanair отметили, что Европа сейчас хорошо обеспечена топливом благодаря поставкам из Западной Африки, Норвегии и стран Америки. Компания сообщила, что зафиксировала цены на 80% своих потребностей в авиационном топливе до апреля 2027 года по цене около 67 долларов за баррель. Тем не менее авиакомпания предупредила, что её издержки могут вырасти примерно на 5%, если цены на топливо останутся высокими.
О’Лири заявил, что не ожидает продолжения войны в Иране или длительного закрытия Ормузского пролива в следующем году. Однако, по его мнению, затяжной конфликт может серьёзно ударить по авиаперевозчикам, которые хуже защищены от роста цен на топливо.
«Если это продолжится в течение следующих 12 месяцев, этой зимой в Европе будут жертвы среди авиакомпаний», — предупредил он.
Ryanair также ухудшила прогноз по летним тарифам: теперь ожидается, что цены будут «в целом на уровне прошлого лета», хотя ранее компания рассчитывала на небольшой рост в высокий туристический сезон.
«Спрос остается высоким, но люди откладывают бронирование на более поздний срок, поэтому у нас нет той предсказуемости, которая обычно есть у нас на июль-сентябрь», — пояснил финансовый директор Ryanair Нил Сорахан. Он добавил, что бронирования в последний момент сейчас идут активно, однако пассажиры, которые слишком долго ждут, могут столкнуться с более высокими ценами на билеты.