В Ryanair прокомментировали возможность массовой отмены рейсов летом

Туристическая отрасль этим летом столкнулась с тревогами относительно поставок авиационного топлива из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив. В Ryanair отметили, что Европа сейчас хорошо обеспечена топливом благодаря поставкам из Западной Африки, Норвегии и стран Америки. Компания сообщила, что зафиксировала цены на 80% своих потребностей в авиационном топливе до апреля 2027 года по цене около 67 долларов за баррель. Тем не менее авиакомпания предупредила, что её издержки могут вырасти примерно на 5%, если цены на топливо останутся высокими.