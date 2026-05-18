Концерт Pitbull в Межапарке распродан за месяцы до шоу - организаторы выступили с предупреждением
За несколько месяцев до ожидаемого шоу билеты на выступление Pitbull в Большой эстраде Межапарка 29 июля полностью распроданы. Организаторы настоятельно рекомендуют не покупать билеты через неофициальные источники.
Один из самых ожидаемых летних концертов соберет более 40 000 любителей музыки со всей Балтии, превратив Ригу в настоящий центр вечеринки. Это первый случай, когда зарубежный артист полностью распродает концерт в Межапарке, что подтверждает как огромную популярность Pitbull, так и особое значение этого шоу в концертной жизни Балтии.
«Настолько ранняя распродажа концерта такого масштаба — очень положительный сигнал о том, что в будущем в Латвию могут приезжать еще больше артистов мирового уровня. Тысячи иностранных гостей смогут познакомиться с обновленной Большой эстрадой Межапарка и оценить, насколько уникальна эта концертная площадка. Для Риги и всей концертной жизни Латвии это будет настоящий праздник», — отметил представитель концертного агентства FBI и организатор концерта Гиртс Майорс.
Ожидается, что концерт Pitbull в Риге посетят около 17 тысяч иностранных гостей. Больше всего посетителей приедет из Эстонии, но значительное число фанатов ожидается также из Финляндии, Норвегии, Швеции и даже США. Это будет один из крупнейших притоков иностранных гостей в истории концертных мероприятий Латвии.
Тур Pitbull «I’m Back» начался в прошлую пятницу, и в его рамках артист выступит на нескольких масштабных площадках Европы и Северной Америки, включая берлинский Olympiastadion, варшавский PGE Narodowy и лондонский Hyde Park. Несколько других концертов в Европе уже также полностью распроданы, что подтверждает огромный спрос на тур по всему континенту.
Концерт в Риге откроет американский рэпер и продюсер Lil Jon, известный по мировым хитам “Turn Down for What”, “Yeah!” и “Get Low”. Энергия обоих артистов обещает превратить Большую эстраду Межапарка в одну из самых громких вечеринок этого лета в Балтии.
Учитывая огромный интерес к концерту, организаторы настоятельно рекомендуют не покупать билеты через объявления, социальные сети или другие непроверенные источники, так как существует высокий риск приобретения поддельных билетов. На входе все билеты будут сканироваться в электронном виде, поэтому недействительные билеты будут сразу обнаружены.