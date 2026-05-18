"Давайте не будем наивными": Херманис призвал к "генеральной уборке" в латвийской политике
Театральный режиссер и политический активист Алвис Херманис опубликовал в социальных сетях резкое заявление о политической ситуации в Латвии, в котором подверг критике действующую власть и заявил о необходимости радикальных перемен в государственном управлении.
По мнению Херманиса, нынешняя политическая система исчерпала себя, а возможная смена коалиций внутри существующего Сейма не приведёт к реальным изменениям. «С одной стороны, хочется надеяться, что на этой неделе закончилась 17-летняя эра “Единства”, которая со времён Домбровскиса выгнала из страны 200 тысяч латышей и приучила общество называть отсталость историей успеха», — написал он.
«Но не будем наивными — в любых комбинациях партии нынешнего Сейма не способны, а главное — не хотят, за оставшиеся полгода существенно изменить правила, потому что безнадёжно срослись с существующим порядком», — считает Херманис.
По его словам, политики любят говорить о переменах, однако не готовы затрагивать саму систему власти. «Говорить о переменах им нравится, но саму систему они никогда не тронут — для них она священна», — заявил он.
Херманис также сообщил, что движение «Мы меняем правила» продолжает подготовку к выборам 3 октября и делает ставку именно на глубокую реформу государственного управления. «Мы готовимся к выборам 3 октября, потому что верим: Латвии может помочь только одно лекарство — фундаментальная смена правил в государственном управлении», — подчеркнул он.
Среди предлагаемых изменений Херманис упомянул новую избирательную систему, которая, по его мнению, должна помочь избавиться от «партийного картеля», а также масштабные преобразования во всей системе власти. «Начиная с нового порядка выборов — чтобы избавиться от партийного картеля — и заканчивая генеральной уборкой на всех уровнях», — написал режиссёр.