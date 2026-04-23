"Вам не стыдно?" - говоря о положении страны, Херманис не сдержался в эфире
Латвийский режиссер и политик Алвис Херманис резко высказался о состоянии страны, назвав его "стагнацией" и призвав "разбудить общество" перед выборами — его эмоциональная речь уже вызвала бурные обсуждения.
Латвия находится в состоянии глубокой стагнации, а общество нуждается в «встряске» — с таким резким заявлением выступил Алвис Херманис, лидер партии «Mēs mainām noteikumus», в эфире передачи TV24 «Kārtības rullis».
По его словам, нынешняя политическая ситуация требует не просто обсуждения, а активного вовлечения граждан, особенно в преддверии осенних выборов в Сейм. Он считает, что именно сейчас важно придать обществу энергии, чтобы люди начали осознанно участвовать в политической жизни.
«Главное, что я хочу сейчас сказать — наше государство находится в такой стагнации, в такой… яме, что это лучший способ встряхнуть всех жителей, зарядить их энергией, потому что все снова будут говорить о политике, все будут обсуждать кандидатов», — заявил Херманис.
Он прогнозирует, что в ближайшее время политика станет центральной темой повседневных разговоров — как в семьях, так и в общественных местах. «Политика будет главной темой за всеми столами — в ресторанах, в семьях. Нам нужно встряхнуть и разбудить латышей», — подчеркнул он.
Херманис не сдерживал эмоций, обращаясь к другим участникам дискуссии с прямыми и даже грубыми формулировками: «Черт побери, что с вами? Вам не стыдно, что мы на последнем месте?»
Он также указал на положение Латвии в европейском контексте, подчеркивая отставание страны: «В Европе 30 стран, а мы — на последних местах. Все ходят в галстуках и изображают политику. Нам нужно разбудить общество!»
По мнению Херманиса, без активного участия граждан и давления снизу политическая система не изменится.