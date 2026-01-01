Херманис присоединился к новой партии и обещает "перемены на всех уровнях госуправления и чиновничества"

По словам Херманиса, новая партия выступит за индивидуальную ответственность и предложит концепцию, в которой за каждое дело, место, проект или действия будет отвечать только один человек. Режиссер призывает отменить все ограничения на использование своей земли, лесов и частную застройку, а также разрешить всем земессаргам держать дома оружие. Кроме того, он предлагает "ненужное регулирование и контроль предпринимательской деятельности трактовать как государственный саботаж с соответствующими последствиями".