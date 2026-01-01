Херманис присоединился к новой партии и обещает "перемены на всех уровнях госуправления и чиновничества"
Режиссер Алвис Херманис, который недавно заявил о своем разочаровании отсутствием общественной поддержки и покинул созданное им общество "Без партий", объявил о присоединении к новой политической силе.
Режиссер Алвис Херманис присоединился к партии "Республика" и предложит изменить ее название на "Мы меняем правила", свидетельствует его запись в социальных сетях. "Поскольку закон не позволяет учредить новую партию за год до выборов, то я, Алвис Херманис, и мой единомышленник Язеп Башко вступили в ряды одной небольшой, давно зарегистрированной партии, члены которой поддерживают цели и идеи движения "Без партий", - пишет Херманис.
Он отметил, что намерен предложить партии "Республика" новую программу и изменить ее название на "Мы меняем правила". Партия стартует на выборах в Сейм 3 октября 2026 года, также указал Херманис, добавив, что готов взять на себя руководство этой партией.
Херманис пишет: "Новое название включает как главную цель - изменение закона о выборах (возможность в дальнейшем голосовать за индивидуальных кандидатов, а не весь список партии), так и перемены на всех уровнях госуправления и чиновничества - где сейчас, как известно, никто ни за что толком не отвечает".
По словам Херманиса, новая партия выступит за индивидуальную ответственность и предложит концепцию, в которой за каждое дело, место, проект или действия будет отвечать только один человек. Режиссер призывает отменить все ограничения на использование своей земли, лесов и частную застройку, а также разрешить всем земессаргам держать дома оружие. Кроме того, он предлагает "ненужное регулирование и контроль предпринимательской деятельности трактовать как государственный саботаж с соответствующими последствиями".
Ранее сообщалось, что Херманис, Башко, Арманд Брокс, Петерис Спрогис и Гунтар Витолс 11 ноября официально учредили общество "Без партий", целью которого является объединение единомышленников для выработки практического и реализуемого плана развития государства. Согласно уставу, первичная цель общества - добиться изменений в порядке выборов, создав более справедливую, прозрачную и требующую личной ответственности политическую систему. Вскоре после основания общество "Без партий" покинул Башко, а в середине декабря - Херманис.
Архив агентства LETA свидетельствует, что партию "Республика" в 2021 году создал Вячеслав Домбровский, который теперь представляет политическую силу "Для развития Латвии". Сейчас в правлении партии работают Линда Валайне-Рохняна, Элвис Озолс, Ингус Кудиньш, Эрик Пуценс и Марис Фелдманис, свидетельствует информация на Firmas.lv.