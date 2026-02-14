Латвия выбрала участника для "Евровидения-2026": победила певица Atvara
В международном песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в столице Австрии Вене, Латвию представит Atvara с песней «Ēnā». В субботу вечером эта композиция победила в конкурсе Supernova 2026, организованном Латвийским общественным медиа (LSM).
Atvara обошла остальных девять участников по итогам общего рейтинга, сформированного совместной оценкой зрительского голосования и жюри.
Во втором месте в финале конкурса Supernova 2026 осталась группа Kautkaili с песней «Te un tagad», третье место заняла Emilija с композицией «All We Ever Had», четвертое — Robert Ox с песней «Ravin' At The Taj Mahal», пятое — Miks Galvanovskis с «Cruel Angel», шестое — Tikasha Sakama с «#010126 CODA», седьмое — Elpo с «Blakus», восьмое — De Mantra с «Let Them», девятое — Legzdina с «Ribbon», а десятое — Krisy с «Take It».
Как ранее сообщало LSM, на конкурс Supernova в этом году было подано 124 песни. Отобранное LSM жюри, в состав которого входят представители музыкальной индустрии Латвии, сферы мероприятий и телевидения, а также зарубежные профессионалы, выдвинуло в полуфиналы 24 песни. По итогам совместного голосования зрителей и жюри в двух полуфиналах были выбраны десять лучших композиций, которые и соревновались в финале.
Латвия выступит на «Евровидении» в Вене во втором полуфинале 14 мая и, если все сложится удачно, также в финале 16 мая.