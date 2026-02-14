Латвия выбрала участника для "Евровидения-2026": победила певица Atvara

Как ранее сообщало LSM, на конкурс Supernova в этом году было подано 124 песни. Отобранное LSM жюри, в состав которого входят представители музыкальной индустрии Латвии, сферы мероприятий и телевидения, а также зарубежные профессионалы, выдвинуло в полуфиналы 24 песни. По итогам совместного голосования зрителей и жюри в двух полуфиналах были выбраны десять лучших композиций, которые и соревновались в финале.