В одном из районов Лиепаи снег стал черным - жители требуют проверки
Жителей Лиепаи встревожил необычный черный снег в районе Тосмаре. Люди связывают загрязнение с работой цементного предприятия и требуют проверок, независимого мониторинга и конкретных действий от властей.
Во второй половине прошлой недели жители Тосмаре были неприятно удивлены, когда белый снежный покров окрасился в черный цвет на улицах, в лесу и у железнодорожных путей рядом с SIA «CTB». Во время прогулок приходилось дышать пылью, пишет газета Kurzemes Vārds. Люди сообщили об этом как в самоуправление, так и в Государственную службу окружающей среды (VVD).
В понедельник VVD обследовала территории в районе улиц Цукура, Накотнес, Генераля Баложа, Латгалес и Сила. «Констатирован интенсивный налет темной пыли как на железнодорожных путях у перекрестка улиц Цукура, Накотнес и Генераля Баложа, так и на обширной территории между улицами Накотнес, Латгалес, Сила и Генераля Баложа. Наибольшее количество пыли наблюдалось на территории, граничащей с огороженной территорией CTB, где, по информации представителя предприятия, дробится и перемалывается старый асфальт», — сообщили Kurzemes Vārds в Юго-западном региональном управлении окружающей среды VVD.
Была обследована и территория CTB, однако в тот момент дробление или перемалывание не происходило. Предприятию предложено представить письменное объяснение по поводу возникшего пылевого загрязнения. После выяснения всех обстоятельств будет принято решение о дальнейших действиях, и при выявлении нарушений будет принято соответствующее решение.
Жители Тосмаре и Зеленой Рощи обратились к мэру Лиепаи Гунару Ансиньшу: «Обращаемся к вам как обеспокоенные жители города в связи с серьезной проблемой загрязнения окружающей среды в наших жилых микрорайонах — Тосмаре и Зеленой Роще. Недалеко от наших домов построен цементный завод CTB Betons (на улице Цукура), в результате деятельности которого окружающая среда существенно загрязняется. В настоящее время весь снег на территории черный от производственных отходов и пыли, что вызывает обоснованные опасения по поводу качества воздуха, здоровья жителей и безопасности детей.
Мы, жители близлежащих домов, обеспокоены долгосрочным воздействием на наше здоровье, а также качеством среды проживания. Особенно тревожна ситуация в зимний период, когда загрязнение видно повсюду. Просим вас: оценить сложившуюся ситуацию, провести проверки на заводе, обеспечить независимый экологический мониторинг и проинформировать жителей о мерах, которые будут приняты для снижения загрязнения.
Мы надеемся на вашу отзывчивость и конкретные действия для защиты здоровья жителей города и окружающей среды».