В одном из районов Лиепаи снег стал черным - жители требуют проверки

Жители Тосмаре и Зеленой Рощи обратились к мэру Лиепаи Гунару Ансиньшу: «Обращаемся к вам как обеспокоенные жители города в связи с серьезной проблемой загрязнения окружающей среды в наших жилых микрорайонах — Тосмаре и Зеленой Роще. Недалеко от наших домов построен цементный завод CTB Betons (на улице Цукура), в результате деятельности которого окружающая среда существенно загрязняется. В настоящее время весь снег на территории черный от производственных отходов и пыли, что вызывает обоснованные опасения по поводу качества воздуха, здоровья жителей и безопасности детей.