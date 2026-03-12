Хулиган Гусь из "Приключений Электроника" умер в Одессе
В Одессе умер актер Василий Скромный, которого миллионы зрителей помнят как дерзкого Макара Гусева из советского телефильма "Приключения Электроника". Его судьба сложилась необычно: после славы в кино он выбрал жизнь моряка.
В Одессе умер актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в культовом советском фильме "Приключения Электроника". Артисту был 61 год. По словам близких, последние месяцы он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. После постановки диагноза Скромный проходил лечение в одесских больницах — курс химиотерапии, обследования и другие процедуры. Состояние осложнили проблемы с сердцем, возникшие во время лечения.
🖤 УШЁЛ ВАСИЛИЙ СКРОМНЫЙ— XPOHOC (@Oxytan1) March 12, 2026
Актёр, сыгравший Макара Гусева в фильме «Приключение Электроника», одессит скончался на 62-м году жизни pic.twitter.com/vgJizBBGve
Василий Скромный в кино попал почти случайно. Ассистент режиссера Юлия Константинова искала детей для съемок фильма "Приключения Электроника" и заметила школьника, который, шаля, съехал по перилам в школе и едва не сбил ее с ног. Яркий характер мальчика сразу привлек внимание, и долгих проб не потребовалось. Так Скромный получил роль школьника Макара Гусева в фильме режиссера Константин Бромберг. Лента быстро стала невероятно популярной, а ее герои — кумирами советских школьников. Рыжий, дерзкий и обаятельный Макар Гусев стал одним из самых запоминающихся персонажей фильма.
Сам актер позже вспоминал: «В фильме “Приключения Электроника” я не играл, а просто жил — как безбашенный конопатый мальчишка».
После успеха Скромный продолжил сниматься. Он окончил театральную школу при Одесской киностудии и сыграл в нескольких картинах, среди которых фильмы "Я — Хортица", "Школа", "Третье измерение" и "Комбаты".
Однако, несмотря на перспективы в кино, он решил выбрать другую профессию. Некоторое время Скромный работал спасателем на пляже, затем два года служил в морской авиации. После демобилизации он поступил в мореходное училище и связал свою жизнь с флотом. «Я решил приобрести серьезную профессию и связать дальнейшую жизнь с флотом. Больше всего мне нравилось во время навигации выходить в море на больших кораблях», — рассказывал он.
В итоге Василий Скромный стал боцманом дальнего плавания на торговых судах и побывал во многих странах мира — от Кубы и Мексики до Бразилии, Аргентины и Австралии.