Хулиган Гусь из "Приключений Электроника" умер в Одессе

Однако, несмотря на перспективы в кино, он решил выбрать другую профессию. Некоторое время Скромный работал спасателем на пляже, затем два года служил в морской авиации. После демобилизации он поступил в мореходное училище и связал свою жизнь с флотом. «Я решил приобрести серьезную профессию и связать дальнейшую жизнь с флотом. Больше всего мне нравилось во время навигации выходить в море на больших кораблях», — рассказывал он.