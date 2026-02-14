"Невозможно выдержать такие удары": латвийцы чуть не лишились одного из популярных мест зимнего отдыха
Владелец горнолыжной базы отдыха "Жагаркалнс" Юрис Жагарс признал, что трасса была на грани банкротства и смогла начать сезон лишь благодаря поддержке кредиторов. По его словам, слабый сезон поставил бы точку в существовании комплекса.
Отвечая на вопрос, дает ли период после Нового года возможность «жить и смотреть на следующий сезон», он признал, что дает. «Если честно, мы были на грани банкротства», — сказал Жагарс, добавив, что если бы главный кредитор SEB banka и также Latvenergo не проявили человеческое понимание, то этот сезон вряд ли был бы начат.
«Если бы этот сезон был слабым, то в следующем году «Жагаркалнса» больше не существовал бы. Невозможно выдержать такие удары», — сказал он, добавив, что не помнит такого года, когда с Рождества не было ни одной оттепели.
Информация Firmas.lv свидетельствует, что управляющая «Жагаркалнсом» компания SIA «Atpūtas bāze “Cīruļkalns”» в 2024 году работала с оборотом 384 738 евро и убытками в размере 39 608 евро. Компания зарегистрирована в 2001 году, ее основной капитал составляет 20 600 евро, а единственный владелец — Жагарс.