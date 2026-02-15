Проверка чувств квадратными метрами: совместная ипотека без брака - что надо знать

Иными словами, для банка вы — не «пара в отношениях», а совместный финансовый проект. Однако здесь кроется важный психологический момент. Если романтические отношения строятся на доверии, то ипотека строится на юридически закреплённой ответственности. В незарегистрированном союзе оба партнёра принимают равные обязательства по кредиту. Это означает не только равные права на недвижимость, но и равную ответственность перед банком в случае финансовых трудностей.