Ретроградный Юпитер заканчивается: у этих знаков начнется светлая полоса
Жизнь заметно улучшится у четырех знаков зодиака после того, как 10 марта 2026 года закончится ретроградный Юпитер. Астрологи называют Юпитер «большим благодетелем», потому что он приносит изобилие и материальный успех, удачу и везение, радость и позитив.
Юпитер находится в ретроградном движении с ноября 2025 года. В этот период мы больше сосредоточены на личностном и внутреннем росте, а не на внешних достижениях или материальном развитии — даже если это происходит на подсознательном уровне. Ретроградный Юпитер помогает разобраться с вопросами личного счастья. Если вы пытались достичь цели без четкой структуры или плана, ретроградный Юпитер — время сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию в целом. Это не означает потери, скорее это период более разумного подхода, когда мы переосмысливаем свои действия и направляем их по наиболее перспективному и удачному пути — что обычно начинает приносить плоды, когда Юпитер снова становится директным, пишет YourTango.
Хорошая новость заключается в том, что когда 10 марта Юпитер снова станет директным, жизнь особенно улучшится у некоторых знаков зодиака. Юпитер считается особенно сильным в знаке Рака, где он может полностью проявить свой потенциал. Когда Юпитер движется прямо в Раке, мы сильнее ощущаем связь со своими эмоциями и домом, чувствуем большую эмоциональную безопасность и желание заботиться о близких.
Рак
Юпитер находится в вашем первом доме, Рак, поэтому его ретроградность особенно сильно влияла лично на вас, поскольку первый дом символизирует личность и самоощущение. Юпитер в Раке знаменует важный 12-летний цикл роста и повышения уверенности в себе. В последнее время вы сосредоточены на самосовершенствовании и продвижении вперед, а разворот Юпитера в директное движение помогает проявиться вашим самым лучшим качествам.
После окончания ретроградного периода ваша жизнь заметно улучшится. У вас появится больше возможностей для личного успеха — в работе, отношениях и вопросах здоровья. Вы почувствуете больше спокойствия и ощущение, что удача на вашей стороне. Возможно, вы окажетесь в нужном месте в нужное время и сможете воспользоваться новыми возможностями. В целом вы снова начнете ощущать себя самим собой. Настает время проявить себя в мире и быть тем, кто вы есть на самом деле.
Близнецы
Юпитер был ретроградным в вашем втором доме, связанном с деньгами, Близнецы, поэтому особое внимание уделялось финансам, материальному росту и ресурсам. Когда он снова станет директным, жизнь заметно улучшится, а возможности, которых вы так долго ждали, начнут складываться в вашу пользу. Вы можете получить повышение зарплаты или продвижение по службе, и в целом будете более оптимистично смотреть на финансовые перспективы и свою способность привлекать изобилие.
Поскольку второй дом также связан с самооценкой, после окончания ретроградного периода вам станет легче отпустить внутренние сомнения и по-новому взглянуть на себя. Вы начнете более позитивно оценивать свои способности и качества. Уверенность в себе возрастет, что поможет вам добиться большего в материальном мире. Вы будете чувствовать себя увереннее и внутренне спокойнее.
Скорпион
Вы тоже водный знак, Скорпион, поэтому Юпитер в Раке особенно гармоничен для вас и проходит через ваш девятый дом. Иногда девятый дом недооценивают, но он играет важную роль, поскольку связан с идеями. Он управляет духовностью и философией, образованием и обучением, путешествиями, а также такими сферами, как медиа, издательское дело, IT-индустрия и юриспруденция.
Когда ретроградный Юпитер завершится, ваша жизнь может заметно улучшиться. Вы переживете значительный рост в области мудрости, духовности, образования, удачи и юридических вопросов. Возможно, вы захотите записаться на курсы, посещать семинары или углубиться в изучение интересующих вас тем просто ради собственного развития и удовольствия. Девятый дом также связан с путешествиями, поэтому велика вероятность поездок или даже серьезного переезда на дальнее расстояние. Вы все яснее будете понимать свое место в мире.
Рыбы
Юпитер проходит через ваш пятый дом любви и дружбы, Рыбы. Когда он станет директным, жизнь заметно улучшится, а эти сферы начнут активно развиваться. Юпитер проводит в этом доме целый год, и если вы одиноки или ищете отношения, редко бывает, чтобы за это время не появился кто-то по-настоящему значимый. При таком положении мы часто встречаем людей, в которых влюбляемся или которые играют важную роль в нашем будущем. Если вы уже состоите в отношениях, в них станет больше радости и романтики.
Пятый дом также связан с дружбой, творчеством и детьми. Ваш круг общения может расшириться: вы будете больше развлекаться, чаще выходить в свет и получать удовольствие от жизни, ведь этот дом отвечает также за радость и приятное времяпрепровождение. Если вы творческий человек, такое положение Юпитера особенно благоприятно — оно усиливает не только вашу креативность, но и возможности показать свои таланты.