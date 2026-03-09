Ретроградный Юпитер заканчивается: у этих знаков начнется светлая полоса

Юпитер находится в ретроградном движении с ноября 2025 года. В этот период мы больше сосредоточены на личностном и внутреннем росте, а не на внешних достижениях или материальном развитии — даже если это происходит на подсознательном уровне. Ретроградный Юпитер помогает разобраться с вопросами личного счастья. Если вы пытались достичь цели без четкой структуры или плана, ретроградный Юпитер — время сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию в целом. Это не означает потери, скорее это период более разумного подхода, когда мы переосмысливаем свои действия и направляем их по наиболее перспективному и удачному пути — что обычно начинает приносить плоды, когда Юпитер снова становится директным, пишет YourTango.