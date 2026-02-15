В Латвии хотят добавить в официальный список две новые купальные зоны: где они находятся
Официальный список мест для купания планируется дополнить двумя новыми внутренними пляжами - купальной зоной в карьере Болдерая в Риге и городской купальной зоной в Кулдиге - прудом Марас. Это предусматривают подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров о порядке создания и содержания мест для купания и управления качеством воды.
В Риге мониторинг качества воды в карьере Болдерая организуется уже пять купальных сезонов. В Министерстве отмечают, что на территории установлены кабины для переодевания, детская площадка, волейбольная площадка, скамейки для отдыха, причал (пирс), размещены камеры видеонаблюдения, а в купальный сезон обеспечиваются переносные санитарные узлы и контейнеры для мусора. В этом году также планируется установить переносной модуль спасательной станции.
В Кулдиге в прошлом году благоустроили купальную зону у пруда Марас — оборудовали раздевалки, скамейки, урны для мусора, велопарковки, пешеходные дорожки и обеспечили переносной санитарный узел.
Включение двух новых мест для купания увеличит расходы на мониторинг качества воды на 1196 евро в год. Надзор за одной купальной зоной обходится в 598 евро — в эту сумму входят оплата труда инспектора и врача-гигиениста, социальные взносы работодателя, лабораторные исследования воды и транспортные расходы.
Финансирование будет обеспечено в бюджетной программе VI «Надзор и контроль» за счет экономии, возникшей из-за снижения стоимости лабораторных исследований.
Помимо расходов государственного бюджета, статус официального места для купания предполагает и затраты самоуправлений. Рижская самоуправа планирует выделить на содержание карьера Болдерая в 2026 году 27 170 евро, а самоуправление Кулдигского края — 5100 евро на содержание пруда Марас.
Как отмечается в аннотации, статус официального места для купания означает регулярный контроль качества воды, информирование населения и соблюдение требований безопасности — это снижает риск инфекций и травматизма и способствует здоровому образу жизни.
Согласно Закону об управлении водными ресурсами, Кабинет министров утверждает список мест для купания, где мониторинг качества воды в купальный сезон проводится за счет средств государственного бюджета.
Сейчас в официальном списке — 59 мест для купания: 32 на побережье Балтийского моря и Рижского залива и 27 — во внутренних водоемах.
Самоуправления ежегодно до 31 декабря подают в VI предложения о включении или исключении мест для купания из списка, после чего инспекция оценивает их и направляет предложения в Министерство здравоохранения.