В Латвии хотят добавить в официальный список две новые купальные зоны: где они находятся

В Риге мониторинг качества воды в карьере Болдерая организуется уже пять купальных сезонов. В Министерстве отмечают, что на территории установлены кабины для переодевания, детская площадка, волейбольная площадка, скамейки для отдыха, причал (пирс), размещены камеры видеонаблюдения, а в купальный сезон обеспечиваются переносные санитарные узлы и контейнеры для мусора. В этом году также планируется установить переносной модуль спасательной станции.