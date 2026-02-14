Шорт-трекист Крузбергс выиграл для Латвии еще одну олимпийскую медаль

В финале Крузбергс в первых кругах держался в группе лидеров и боролся за позиции со второй по пятую. На последнем круге, в напряженной борьбе за медали, он ворвался в тройку лучших и на финише уступил только нидерландцу Йенсу ван ‘т Вауту и спортсмену из Южной Кореи Дэхону Хвану.