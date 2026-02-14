Шорт-трекист Крузбергс выиграл для Латвии еще одну олимпийскую медаль
Латвийский спортсмен Роберт Крузбергс в субботу в Милане завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров. Для Латвии это первая медаль в истории олимпийских стартов по шорт-треку.
Роберт Крузбергс получил разрыв мышцы ноги и выступает на соревнованиях с травмой. Перед этим в четвертьфинале он финишировал вторым, а в полуфинал прошел после решения судей о том, что соперник неправомерно задержал его по ходу забега.
В финале Крузбергс в первых кругах держался в группе лидеров и боролся за позиции со второй по пятую. На последнем круге, в напряженной борьбе за медали, он ворвался в тройку лучших и на финише уступил только нидерландцу Йенсу ван ‘т Вауту и спортсмену из Южной Кореи Дэхону Хвану.
Крузбергс показал результат 2 минуты 12,376 секунды, проиграв победителю и серебряному призеру 0,157 и 0,072 секунды соответственно.
За завоеванную бронзовую медаль Крузбергс может претендовать на денежную премию в размере 51 224 евро после уплаты налогов.
На дистанции 1000 метров Крузбергс занял пятое место — до этого это был лучший результат Латвии в олимпийском шорт-треке.
На Олимпиаде Крузбергс также выступит на дистанции 500 метров. Рейнис Берзиньш стартовал только на 1000 метрах и не смог пройти четвертьфинал.