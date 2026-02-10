Есть первая медаль! Саночница Элина Иева Бота привезла Латвии серебро Олимпиады
Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник стала вице-чемпионкой Олимпийских игр Милан-Кортина в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Играх.
Кроме того, Бота принесла независимой Латвии первую медаль в олимпийских соревнованиях среди женщин в одиночных санях. Ранее, в 1980 году в Лейк-Плэсиде, чемпионкой стала Вера Зозуля, а бронзу выиграла Ингрида Амантова.
В Кортина-д’Ампеццо золото завоевала немка Юлия Таубиц, которая была самой быстрой во всех четырех заездах и по сумме опередила Боту на 0,918 секунды. Всего 0,039 секунды Боте уступила американка Эшли Фаркварсон, а итальянка Верена Хофер стала четвертой, проиграв призовой тройке 0,063 секунды.
Кендия Апарйоде завершила олимпийские соревнования на 16-м месте.
После первого заезда Бота занимала пятое место, во втором показала третье время и по итогам первого дня шла третьей в общем зачете. Во вторник в третьем заезде латвийка поднялась на вторую позицию и перед заключительным заездом уступала Таубиц 0,704 секунды.
Ближайшая соперница, Фаркварсон, отставала на пять сотых секунды, а Хофер проигрывала почти одну десятую, что обещало плотную борьбу за медали. В четвертом заезде Хофер показала лишь седьмой результат, Фаркварсон стала четвертой, набрав наибольшую скорость в нижней части трассы.
Во время заезда Боты именно на нижнем участке трассы ее преимущество над американкой сократилось, однако на финише по сумме она оказалась впереди на четыре сотых секунды.
Апарйоде уже в первом заезде допустила ошибку и выбыла из борьбы за высокий результат. В двух следующих заездах она была восьмой, а в последнем показала даже пятое время — всего на две тысячные секунды быстрее Боты.
Четыре года назад на Олимпиаде в Пекине обе латвийские саночницы финишировали во второй десятке: Апарйоде заняла 11-е место, а дебютантка Бота (тогда — Витола) была 18-й. Восьмой тогда стала Элиза Тирума, которая завершила карьеру.
На зимних Олимпийских играх Милан-Кортина Латвия представлена крупнейшей в истории делегацией — 68 спортсменов. Латвийские атлеты выступят в девяти видах спорта.