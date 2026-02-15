Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если бы можно было снимать те картины, которые проносятся в вашем воображении, Голливуд бы давно разорился. Предайтесь фантазиям, сегодняшний день вряд ли можно будет посвятить занятию более приятному.
Телец
Сегодня вам может понадобиться помощь специалиста, возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам как никогда.
Близнецы
То, что происходит непосредственно с вами и вокруг вас находится пока в начальной стадии. Вы еще можете внести некоторые коррективы по собственному вкусу.
Рак
Сегодня вам стоит быть весьма избирательным в темах разговоров, о некоторых вещах лучше помолчать. Если не знаете, о чем именно, лучше и вовсе не разговаривать.
Лев
Блеск вашего ума сегодня может остаться незамеченным. Чем больше сил вы будете тратить на то, чтобы привлечь к себе внимание, тем меньший эффект за сим воспоследует. Стоит ли мучаться?
Дева
Вам следует учитывать разницу между помощью человеку, в ней нуждающемуся, и поощрением безответственного поведения. Вам просто садятся на шею, если уже не сидят.
Весы
На то, как будут развиваться события сегодня, немалое, чтобы не сказать удивительно большое, влияние окажут дела давно минувших дней. Так как прошлое уже изменить не удастся, течение нынешнего дня в рамки ваших планов запихнуто быть никак не может.
Скорпион
Даже если вас сегодня будут преследовать неприятности, не давайте им завладеть собой. Тем более, что к вечеру все в итоге окажется не так уж и плохо.
Стрелец
Сегодня, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным. Совместить не удастся.
Козерог
Сегодня вас будет неудержимо привлекать водная стихия. Это даже может оказаться опасным, постарайтесь не утонуть.
Водолей
Сегодня ваш голос не будет самым громким. Лучше вовсе промолчать, чем бестолку напрягать связки.
Рыбы
Сегодня вы, возможно, будете поставлены перед необходимостью иначе взглянуть на вещи. Скорее всего, это вам не понравится.