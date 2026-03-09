Пожарные Латвии за три дня получили 145 вызовов: людей снимали со льда, тушили машины и сухую траву
За прошедшие трое суток, в период с 6:30 6 марта этого года до 6:30 9 марта, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 145 вызовов: 36 — на тушение пожаров, из которых пять были связаны с палом сухой травы, 67 — на спасательные работы, а еще 42 вызова оказались ложными.
В субботу ГПСС получила вызов на Большой Балтэзерс в Гаркалнской волости Ропажского края, где на льду примерно в 200 метрах от берега находились три человека. С помощью спасательной доски людей, двое из которых были несовершеннолетними, доставили на берег. В 11:53 работы на месте происшествия завершились. Также в Юрмале в море примерно в 40 метрах от берега на отколовшейся льдине находился человек. Пожарные-спасатели спасли несовершеннолетнего и доставили его на берег.
В воскресенье на реке Лиелупе в Елгаве человек провалился под лед. Ему удалось самостоятельно выбраться из воды на лед, после чего пожарные-спасатели доставили его на берег.
ГПСС призывает не проходить мимо, если вы видите, что дети или подростки катаются по опасному льду, — предупредите их об опасности. Если же вы заметили, что люди зашли слишком далеко от берега и могут возникнуть проблемы с возвращением назад, а также если человек провалился под лед, немедленно звоните по номеру 112.
В пятницу в Латвии был зарегистрирован первый в этом году пожар прошлогодней травы — в волости Роя Талсинского края горела сухая трава на площади 400 квадратных метров. Вызов был получен в 14:36, и менее чем за час пожар ликвидировали. За прошедшие трое суток уже потушены пять таких пожаров.
ГПСС напоминает: поджог сухой травы запрещен и наказуем. Это может угрожать здоровью и жизни людей, а также причиняет существенный вред окружающей среде.
В субботу в 8:20 был получен вызов на улицу Гертрудес в Риге, где на втором этаже пятиэтажного общественного здания загорелась оставленная без присмотра еда на площади 0,1 квадратного метра. До прибытия ГПСС из задымленного помещения эвакуировался один человек. Незадолго после девяти утра работы на месте происшествия завершились.
В 11:53 поступил вызов на улицу Аудею в Риге, где в помещениях на четвертом этаже пятиэтажного общественного здания подгорело масло на площади 1 квадратный метр, в результате чего образовалось сильное задымление. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались 500 человек. Горение было ликвидировано еще до прибытия пожарных-спасателей.
Незадолго после часа дня пожарные-спасатели выехали в Бабитскую волость Марупского края, где горел легковой автомобиль на площади 0,5 квадратного метра. В пожаре пострадал человек. В два часа дня работы на месте происшествия завершились.
В ночь на воскресенье в 2:35 был получен вызов в Елгаву, где в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома горел масляный радиатор. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались четыре человека. Возгорание было ликвидировано еще до прибытия пожарных-спасателей.
В 4:19 поступил вызов на улицу Илзенес в Риге, где горели два грузовых автомобиля и три полуприцепа грузовиков на площади 100 квадратных метров. Незадолго после восьми утра работы на месте происшествия завершились.
Вчера в 11:58 был получен вызов в волость Томес Огрского края, где произошла авария легкового автомобиля. Пожарные-спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили из машины двух человек и передали их медикам Службы неотложной медицинской помощи.
В 15:36 пожарные-спасатели спешили на улицу Марсталю в Риге, где в шестиэтажном жилом доме горела вентиляционная система с первого по четвертый этаж на площади 15 квадратных метров, а также утеплитель здания на площади 2 квадратных метра. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались семь человек. Незадолго до семи вечера работы на месте происшествия завершились.