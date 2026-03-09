Пожарные Латвии за три дня получили 145 вызовов: людей снимали со льда, тушили машины и сухую траву

ГПСС призывает не проходить мимо, если вы видите, что дети или подростки катаются по опасному льду, — предупредите их об опасности. Если же вы заметили, что люди зашли слишком далеко от берега и могут возникнуть проблемы с возвращением назад, а также если человек провалился под лед, немедленно звоните по номеру 112.