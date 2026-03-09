В Латвии собирают подписи против халяльного метода убоя животных - слишком жестоко
В Латвии начался сбор подписей за запрет халяльного способа убоя животных. Инициаторы считают его жестоким, а дискуссия уже вызывает острые споры о религии, традициях и защите животных.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом запретить халяльный способ убоя домашних животных. Авторы инициативы хотят, чтобы в Закон о защите животных была внесена норма, согласно которой сельскохозяйственных животных на бойнях можно убивать только при использовании предубойного оглушения. Также предлагается установить наказание за недопустимый халяльный убой, при котором применяется оглушение после убоя.
В качестве представителя инициативы указано общество Pārmaiņas Latvijā. Представители общества считают, что халяльный убой следует оценивать как особенно жестокий и не имеющий практического или научного обоснования. Они подчеркивают, что метод халяльного убоя запрещен в Норвегии, Швеции, Дании, Швейцарии и Исландии.
Халяльный способ убоя является религиозным ритуалом в исламе. При этой технике необходимо перерезать вены и сонные артерии животного. До смерти животного должно вытечь все его кровь, поскольку в исламе кровь считается нечистой и не должна оставаться в мясе. При этом животное оглушают только после разреза.
Метод разрешен в Латвии с 2009 года, когда в Закон о защите животных были внесены изменения, позволяющие убой животных на бойне с использованием оглушения после убоя в соответствии с традиционными методами религиозных общин и нормативными актами о благополучии животных.