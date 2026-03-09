В Латвии собирают подписи против халяльного метода убоя животных - слишком жестоко

Халяльный способ убоя является религиозным ритуалом в исламе. При этой технике необходимо перерезать вены и сонные артерии животного. До смерти животного должно вытечь все его кровь, поскольку в исламе кровь считается нечистой и не должна оставаться в мясе. При этом животное оглушают только после разреза.