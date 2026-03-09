Независимость, которую приносит ветер
Роль природного газа в энергосистеме Латвии постепенно уменьшается: развитие ветровой и солнечной энергетики, а также технологий накопления энергии позволяет стране двигаться к большей энергетической независимости и защищает потребителей от резких колебаний цен на электричество, считает Кристине Сталидзане.
В обществе распространено мнение, что энергосистема Латвии немыслима без природного газа. Однако все чаще возникает вопрос — соответствует ли это по-прежнему реальности? За последнюю неделю цена природного газа на бирже выросла более чем на 50%, однако большинство потребителей этого роста в своих счетах за электричество не ощущает и, вероятно, в ближайшее время тоже не почувствует. Причина ценовой стабильности — растущая роль солнечной и ветровой энергии в производстве электроэнергии в Латвии.
Развитие возобновляемой энергетики означает, что рынок электроэнергии становится менее зависимым от ископаемого топлива и колебаний его цен. Пока стоимость газа резко меняется, электроэнергия, произведенная солнцем и ветром, поступает на рынок с более стабильными затратами. В сочетании с уже существующими производственными мощностями это снижает зависимость цен от геополитической ситуации в мире. Таким образом удается сглаживать рост цен и защищать потребителей от резких скачков стоимости электроэнергии, с которыми они сталкивались ранее.
Одновременно в Латвии все активнее инвестируют и в технологии накопления энергии. Уже сейчас в стране вкладываются десятки миллионов евро в развитие батарейных систем, способных накапливать произведенную электроэнергию и использовать ее в моменты, когда потребление превышает производственные мощности. Одним из инвесторов является словенская компания Ngen, которая планирует вложить около 50 миллионов евро. Такие системы в определенной степени могут выполнять функцию газовых электростанций, обеспечивая стабильность электроснабжения в периоды, когда это особенно необходимо.
Развитие технологий хранения энергии позволит Латвии не только укрепить свою энергетическую независимость, но и снизить зависимость от импортируемого газа. Большая часть этого газа поступает от зарубежных поставщиков, в том числе из США, стран Ближнего Востока, а еще недавно — и из России. Развивая собственное производство энергии и ее накопление, Латвия может уменьшить внешнее влияние на свою энергосистему.
Кроме того, переход к новым энергетическим решениям приносит и экономические выгоды. Проекты возобновляемой энергетики и инфраструктура хранения энергии означают создание новых рабочих мест — как в строительстве, так и в эксплуатации и техническом обслуживании. Для обслуживания и развития этой инфраструктуры будут привлекаться местные специалисты.
Хороший пример — проекты ветровой энергетики, которые уже в ближайшее время внесут значительный вклад в электроснабжение Латвии. В этом году планируется ввести в эксплуатацию ветропарк Laflora, который в одиночку сможет производить примерно 5–6% всего потребления электроэнергии в стране. Это значительный объем, ясно показывающий, насколько быстро меняется структура производства энергии в государстве.
Разумеется, преобразование энергетической системы не происходит за один день. В ближайшем будущем по-прежнему будут необходимы и теплоэлектроцентрали, работающие на газе. Они обеспечивают системе необходимую гибкость в моменты, когда производство электроэнергии из ветра или солнца оказывается недостаточным.
Однако общее направление ясно. Латвия постепенно движется к энергосистеме, в которой все более важную роль играют местные возобновляемые ресурсы, накопление энергии и технологические решения. Это означает не только более высокую энергетическую безопасность, но и более стабильные цены, а также новые возможности для развития экономики Латвии, усиливая ее независимость от других стран.
В этой мозаике ветер становится логичным дополнением к тому, что у Латвии уже есть. Сегодня в повседневной жизни нас обеспечивают энергией гидроэлектростанции и солнечные парки. Но в моменты, когда приток воды в Даугаву невелик, а солнце светит не так ярко, ветровая энергия станет третьей опорой энергетической самодостаточности Латвии. Именно в такие моменты ветер сможет сохранить свет в наших домах.