Независимость, которую приносит ветер

В обществе распространено мнение, что энергосистема Латвии немыслима без природного газа. Однако все чаще возникает вопрос — соответствует ли это по-прежнему реальности? За последнюю неделю цена природного газа на бирже выросла более чем на 50%, однако большинство потребителей этого роста в своих счетах за электричество не ощущает и, вероятно, в ближайшее время тоже не почувствует. Причина ценовой стабильности — растущая роль солнечной и ветровой энергии в производстве электроэнергии в Латвии.