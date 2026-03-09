Европа наказала одну категорию граждан бывшей республики СССР

В рекомендациях ЕС предлагается усилить контроль за всеми гражданами Грузии, пересекающими внешние границы ЕС: представители грузинских властей должны использовать свои дипломатические или служебные паспорта во время поездок в ЕС с официальной и дипломатической целью. Невыполнение этого требования может привести к наложению запрета на въезд.