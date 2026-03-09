Польская мода наступает: TATUUM откроет еще два магазина в Латвии
Известный польский бренд одежды TATUUM активно заходит на латвийский рынок. После открытия первого магазина компания готовит еще два в крупнейших торговых центрах Риги.
Польский бренд одежды TATUUM в этом году планирует открыть два магазина в Риге, сообщили агентству LETA в компании. Там отмечают, что выход на латвийский рынок является частью более широкой стратегии развития на 2026 год и последующие годы. В настоящее время бренд представлен более чем в 30 странах, а Латвия стала шестым рынком с непосредственно управляемыми магазинами.
В первой половине этого года планируется открыть магазины в торговых центрах Akropole Riga и Plaza Riga.
Ранее уже сообщалось, что 28 февраля в торговом центре Akropole Alfa открылся первый магазин TATUUM в Латвии.
Открытие первого магазина TATUUM в Риге
TATUUM представлен в Польше, Чехии, Румынии, Словакии и Венгрии более чем 130 физическими магазинами и продолжает расширяться, выходя на рынок Латвии.