ФОТО: в Риге с участием инфлюенсеров открылся магазин нового fashion-бренда TATUUM

Новый магазин открылся в субботу, 28 февраля, в торговом центре Akropole Alfa, что стало важным шагом в реализации долгосрочной стратегии международного расширения компании и укреплении позиций TATUUM как многопрофильного lifestyle-бренда в Центральной и Восточной Европе и в Балтийском регионе. На открытии присутствовали инфлюенсеры и известные в обществе личности, в том числе Беате Катрина Зелтиня-Шкеле, Индра Салцевича, Алена Буле, Патриция Анна Вавилова и другие гости.