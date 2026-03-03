ФОТО: в Риге с участием инфлюенсеров открылся магазин нового fashion-бренда TATUUM

Открытие первого магазина TATUUM в Риге
Европейский fashion-бренд премиум-класса TATUUM в этом году официально начал работу на рынке Балтии, открыв свой первый физический магазин в Риге.
Новый магазин открылся в субботу, 28 февраля, в торговом центре Akropole Alfa, что стало важным шагом в реализации долгосрочной стратегии международного расширения компании и укреплении позиций TATUUM как многопрофильного lifestyle-бренда в Центральной и Восточной Европе и в Балтийском регионе. На открытии присутствовали инфлюенсеры и известные в обществе личности, в том числе Беате Катрина Зелтиня-Шкеле, Индра Салцевича, Алена Буле, Патриция Анна Вавилова и другие гости.
Сейчас бренд представлен более чем в 30 странах, а Латвия стала шестым рынком с магазинами под прямым управлением компании. Уже выбраны еще две локации в Риге — в торговых центрах Akropole Riga и Riga Plaza, открыть их планируется в первой половине этого года.
В новом магазине представлен ассортимент актуальных коллекций, включая постоянную линию ESSENTIAL — базовые, вневременные модели, формирующие основу капсульного гардероба.
Коллекции, представленные на открытии, доступны как в физическом магазине, так и онлайн. Вместе с дебютом в Латвии запущен и местный интернет-магазин: www.tatuum.com/lv
TATUUM — польский бренд одежды с более чем 25-летним опытом работы в сегменте доступного премиума, который специализируется на капсульных коллекциях, ежегодно создавая около 30 оригинальных капсул ограниченного тиража, которые сочетаются между собой и дополняют друг друга.