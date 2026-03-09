Марек Сеглиньш: без ЕС и НАТО независимой Латвии сегодня могло бы не быть

Говоря о внутриполитических и экономических решениях 90-х годов, Сеглиньш отмечает, что тогда никто толком не знал, как правильно действовать. «Лжет тот, кто говорит, что тогда ему все было ясно. Были ошибки — не нужно было так агрессивно все приватизировать. Ничего страшного не было бы, если бы какой-то нефтепровод или газопровод остался в государственной собственности как государственная монополия. Управлять трубой государство смогло бы, и были бы доходы в бюджет. Это государство потеряло». Сеглиньш иронизирует, что, конечно, рад за тех, кто приватизировал. «У них жизнь удалась, но государственная казна от этого проиграла».