В Латвии возможен транспортный кризис: перевозчики могут остановить рейсы

В Министерстве сообщения признают наличие риска и обещают искать решения совместно с Министерством экономики, Министерством климата и энергетики, а также представителями отрасли. На этой неделе запланированы переговоры как по поводу роста цен на топливо, так и по поводу недостающих 15 миллионов евро. При этом в министерстве отмечают, что быстро изменить действующие долгосрочные договоры перевозчиков будет сложно, поскольку вопрос связан с юридически чувствительной темой индексации и требует корректного правового решения. Пока также неясно, какую именно сумму государство сможет выделить, чтобы компенсировать возросшие расходы перевозчиков.