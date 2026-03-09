В Латвии возможен транспортный кризис: перевозчики могут остановить рейсы
Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков предупреждает о риске транспортного кризиса из-за резкого роста цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Если государство не отреагирует быстро, перевозчики могут быть вынуждены прекратить обслуживание пассажиров.
По словам представителей ассоциации, уже сейчас на выполнение государственного заказа в этом году не хватает 15 миллионов евро, а новое подорожание топлива может еще сильнее увеличить дефицит. Также не исключается, что из-за проблем с поставками топлива его может не хватать в нужных объемах. По прогнозам, цена может вскоре приблизиться к двум евро за литр, сообщает LSM.lv.
Перевозчики напоминают, что при заключении многолетних договоров в 2019 году топливо стоило в среднем около 1,20 евро за литр, тогда как в прошлом году оно уже было примерно на четверть дороже. В связи с этим ассоциация призывает Министерство сообщения пересмотреть порядок компенсаций и обеспечить приоритетные поставки топлива для общественного транспорта.
В Министерстве сообщения признают наличие риска и обещают искать решения совместно с Министерством экономики, Министерством климата и энергетики, а также представителями отрасли. На этой неделе запланированы переговоры как по поводу роста цен на топливо, так и по поводу недостающих 15 миллионов евро. При этом в министерстве отмечают, что быстро изменить действующие долгосрочные договоры перевозчиков будет сложно, поскольку вопрос связан с юридически чувствительной темой индексации и требует корректного правового решения. Пока также неясно, какую именно сумму государство сможет выделить, чтобы компенсировать возросшие расходы перевозчиков.