В Латвии

ВИДЕО: сорвал и тащил как тряпку - полиция ищет мужчину, который в Риге осквернил украинский флаг

Отдел новостей

Otkrito.lv

Государственная полиция Латвии разыскивает мужчину, который виден на видео и который 13 февраля этого года в Риге, на улице Александра Чака, повредил государственный флаг Украины.

Полиция призывает посмотреть видео и откликнуться всех, кто узнает изображенного в нем мужчину или знает его возможное местонахождение. Сообщить информацию полиции можно, позвонив по телефону 20269280 или 112.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Темы

Государственная полицияПолицияАлександра Чака

Другие сейчас читают