9 марта 2026 г., 13:58
ВИДЕО: сорвал и тащил как тряпку - полиция ищет мужчину, который в Риге осквернил украинский флаг
Государственная полиция Латвии разыскивает мужчину, который виден на видео и который 13 февраля этого года в Риге, на улице Александра Чака, повредил государственный флаг Украины.
Полиция призывает посмотреть видео и откликнуться всех, кто узнает изображенного в нем мужчину или знает его возможное местонахождение. Сообщить информацию полиции можно, позвонив по телефону 20269280 или 112.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.