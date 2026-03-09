Представительнице Латвии на "Евровидении" выделили 5000 евро на раскрутку песни за рубежом

«Я верю и надеюсь, что песня "Ēnā", которую мы написали вместе с Янисом Ячменкиным, может помочь в трудный момент как латышам, так и иностранцам. Уже нынешний отклик дает тепло и понимание того, что с помощью этой песни люди выбирают чувствовать больше и исцеляться, то есть не игнорировать свои теневые стороны. Песня появилась для того, чтобы мы как музыканты решили не молчать и о более мрачных темах, потому что нельзя отрицать, что в Европе эти темы актуальны. Для меня важно, чтобы песня дошла до людей и за пределами Латвии, и я очень благодарна LaIPA за поддержку. Это дает уверенность и ощущение, что за моей спиной стоят представители отрасли, которые в меня поверили», — отметила певица Atvara.