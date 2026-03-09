Представительнице Латвии на "Евровидении" выделили 5000 евро на раскрутку песни за рубежом
Латвийское объединение исполнителей и продюсеров (LaIPA) подписало договор с победительницей национального отбора на «Евровидение» Supernova Atvara о финансовой поддержке в размере 5000 евро на продвижение песни «Ēnā» за рубежом.
Песня «Ēnā», победив в национальном отборе, в этом году представит Латвию во втором полуфинале 70-го Международного конкурса песни «Евровидение» в столице Австрии Вене. Выделенное LaIPA финансирование предназначено для международной коммуникации, маркетинга и мероприятий по продвижению, усиливая присутствие латвийской музыки на зарубежных рынках и способствуя узнаваемости артистки до начала конкурса.
«Я верю и надеюсь, что песня "Ēnā", которую мы написали вместе с Янисом Ячменкиным, может помочь в трудный момент как латышам, так и иностранцам. Уже нынешний отклик дает тепло и понимание того, что с помощью этой песни люди выбирают чувствовать больше и исцеляться, то есть не игнорировать свои теневые стороны. Песня появилась для того, чтобы мы как музыканты решили не молчать и о более мрачных темах, потому что нельзя отрицать, что в Европе эти темы актуальны. Для меня важно, чтобы песня дошла до людей и за пределами Латвии, и я очень благодарна LaIPA за поддержку. Это дает уверенность и ощущение, что за моей спиной стоят представители отрасли, которые в меня поверили», — отметила певица Atvara.
Поддержка LaIPA предоставляется с целью помочь представителям Латвии подготовиться к участию в одном из самых просматриваемых международных музыкальных событий Европы. Это дает артистам возможность сосредоточиться на творческой работе и представлении песни, одновременно обеспечивая профессиональную подготовку к участию в конкурсе.
«В международной конкуренции важна не только качество песни, но и профессиональная и своевременная коммуникация на зарубежных рынках. Эта поддержка помогает обеспечить более широкую видимость и укрепить позиции латвийской музыкальной отрасли в Европе», — отметила исполнительный директор LaIPA Лиена Эдвардса.
Помимо участия в «Евровидении», Atvara в этом году номинирована на премию GAMMA в категории «Сольная артистка года». Музыкальная премия GAMMA, которая впервые будет вручена 5 марта 2025 года, учреждена по инициативе Латвийского объединения исполнителей и продюсеров, чтобы выделить и отметить выдающиеся достижения в различных музыкальных жанрах, а также способствовать развитию музыкальной отрасли Латвии.
Ранее поддержку на продвижение своей песни для «Евровидения» за рубежом получали и другие представители Латвии, тем самым увеличивая экспортный потенциал латвийской музыкальной продукции и ее узнаваемость за границей. Поддержка LaIPA в размере 5000 евро предоставляется в соответствии с решением совета LaIPA от 6 марта 2023 года о мероприятиях по продвижению фонограммы в рамках Международного конкурса песни «Евровидение» в период с 2023 по 2026 год. Ранее поддержку LaIPA на продвижение своей песни для «Евровидения» за рубежом получали Tautumeitas (в 2025 году с песней «Bur man laimi»), Dons (в 2024 году с песней «Hollow») и группа Sudden Lights (в 2023 году с песней «Aijā»).