"Латвия сделала правильный выбор": что говорят о победе Atvara и номере для "Евровидения"

Музыкальный продюсер и диджей Рудольф Будзе, известный как DJ Rudd, отметил: то, что Atvara стала заметна лишь в последние год–полтора, не означает, что раньше она не занималась музыкой. «Она уже какое-то время работает в музыке, просто для нее это был очень стремительный рост — и творческий, и в плане публичной узнаваемости», — сказал DJ Rudd.