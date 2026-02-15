"Латвия сделала правильный выбор": что говорят о победе Atvara и номере для "Евровидения"
По мнению опрошенных музыкальных экспертов, Atvara могла бы успешно выступить на международном песенном конкурсе «Евровидение».
Музыкальный продюсер и диджей Рудольф Будзе, известный как DJ Rudd, отметил: то, что Atvara стала заметна лишь в последние год–полтора, не означает, что раньше она не занималась музыкой. «Она уже какое-то время работает в музыке, просто для нее это был очень стремительный рост — и творческий, и в плане публичной узнаваемости», — сказал DJ Rudd.
Он выразил уверенность, что Atvara сможет пройти этап подготовки и успешно выступить на «Евровидении», поскольку она — человек с большой энергией. При этом он подчеркнул, что «Евровидение» требует очень много как ментальной, так и физической отдачи. С другой стороны, те, кто подается на конкурс, вероятно, заранее принимают эти вызовы, рассуждает эксперт.
По мнению DJ Rudd, язык песни — латышский — не является препятствием: в последние годы на «Евровидении» все больше артистов выбирают исполнение на национальных языках. Он напомнил, что в прошлом году Tautumeitas даже вышли в финал с песней на латышском и получили 12 баллов от жюри Великобритании — одной из мировых «музыкальных мекк».
«Поэтому я не вижу проблемы: считаю, что исполнение, номер и сценография — это сочетание, которое может произвести очень хорошее впечатление на зрителей и зацепить людей», — заявил DJ Rudd, пожелав Atvara удачи.
В свою очередь диджей, радио- и телеведущий Том Гревиньш, судя по реакции фанатов «Евровидения» за пределами Латвии, сделал вывод, что Латвия сделала правильный выбор. «И сценография на сцене, шоу — лучшее, что Латвия когда-либо решала отправить на “Евровидение”», — оценил Гревиньш.
Как сообщалось, в этом году на международном песенном конкурсе «Евровидение» в столице Австрии Вене Латвию будет представлять Atvara с песней «Ēnā», которая в субботу вечером победила в конкурсе Supernova 2026, организованном Латвийским общественным медиа.
Atvara обошла остальных девять претендентов по итогам общего зачета зрительского голосования и оценок жюри.