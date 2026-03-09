"После двух недель отчаяния я решила жить": откровенная исповедь Инесе Супе о возвращении рака и ее борьбе

О том, как я себя чувствую сейчас, могу сказать так: есть дни, когда я чувствую себя хорошо, и есть дни, когда сил меньше. После лечения организму нужно время, чтобы восстановиться. Но очень большой поддержкой для меня в повседневной жизни является моя дочь Элза. Мы живем вдвоем, и она очень хорошо понимает, что у меня серьезная болезнь, но в повседневной жизни мы стараемся жить как можно более нормально. У нас с Элзой очень близкие отношения. Мы многое делаем вместе, и я чувствую, что она меня очень поддерживает. Для меня важно, чтобы она чувствовала себя в безопасности и чтобы в нашем доме была спокойная атмосфера, несмотря на все, что происходит с моим здоровьем.