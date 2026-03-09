"После двух недель отчаяния я решила жить": откровенная исповедь Инесе Супе о возвращении рака и ее борьбе
Латвийская журналистка Инесе Супе в 2025 году получила тяжелую новость — рак вернулся. В разговоре с Jauns.lv она признается, что болезнь сильно ее изменила: Инесе до диагноза и Инесе сейчас — это, по ее словам, два разных человека.
Во время интервью Инесе ведет себя очень энергично, хотя сама признает, что из-за лекарств, которые ей приходится принимать в процессе лечения, каждый день проходит по-разному — бывают дни, когда она чувствует себя хорошо, а бывают и такие, когда силы внезапно исчезают, появляется головокружение и усталость. «Когда я чувствую усталость, я больше не пытаюсь заставлять себя что-то делать. Я также объясняю людям, что не всегда чувствую себя хорошо, и если мне хочется спать — говорю, что мне нужен отдых», — отмечает Инесе.
Люди нередко задают вам довольно откровенные вопросы о раке. Скажите, легко ли вам говорить на эту тему публично?
Я воспринимаю это как часть жизни. Я чувствую, что должна говорить о своем опыте, потому что очень многие люди меня поддержали. Многие не читают мои записи в социальных сетях, но им небезразлично, как у меня дела. Поэтому мне кажется важным рассказать свою историю тем, кто за меня переживает.
Например, в прошлом году я оказалась в очень тяжелой финансовой ситуации, и когда люди узнали, насколько все плохо, произошло то, чего я никогда не ожидала. Были тетушки, которые собирали деньги между собой и у соседей, чтобы мне помочь. Вы не можете представить, какое это было чувство — понять, сколько людей в Латвии на самом деле тебя любят. В такие моменты понимаешь, что не можешь сдаться. Я действительно очень благодарна людям.
Наверное, многие думают, что раз вы известный в обществе человек, ваша финансовая ситуация должна быть вполне приемлемой…
У меня были большие долги, которые копились еще со времен экономического кризиса 2008 года. Тогда я взяла кредит на нужды семьи, но кризис все усложнил. В тот момент, когда я написала просьбу о помощи, у меня было два судебных исполнителя, и каждый месяц нужно было выплачивать 1200 евро. Я жила в съемной квартире и все время работала, лишь бы удержаться на плаву. Были годы, когда я просто брала в долг деньги, чтобы погасить другие долги. Это была жизнь в постоянном вихре.
Был период, когда я искала любую возможность дополнительно заработать, и во время Covid некоторое время работала в гостинице горничной. Когда я устраивалась на работу, я упомянула, что работаю на телевидении, но подчеркнула, что пришла не для того, чтобы что-то снимать скрытой камерой — сказала, что мне нужна работа. Но в гостинице обо мне все равно узнали — в какой-то момент вышел номер Rīgas Viļņi, где я была на обложке. И одна пара из Англии тоже меня узнала, потому что когда-то видела меня в «Degpunktā».
Я не стыжусь этого времени. По-моему, любая работа хороша. Там я приобрела новые навыки, и, кроме того, мне было очень легко работать, потому что я очень люблю порядок — у меня дома всегда должно быть чисто и вымытый пол. Возможно, этот период в гостинице в какой-то мере помог уменьшить мой ужасный перфекционизм дома. Мне вообще очень нравилась эта гостиничная жизнь, начиная с людей, которых я там видела. Там, например, был один господин, который каждую среду приводил в номер свою даму. Потом полиция задержала там кого-то за торговлю наркотиками. Наверное, я бы работала там дольше, если бы у меня не начались проблемы с давлением.
Сейчас ситуация другая. Я расплатилась со своими долгами, и это был для меня очень важный момент. После стольких лет, когда постоянно нужно было думать о платежах и обязательствах, вдруг понять, что ты больше никому ничего не должен, — огромное облегчение. В первый месяц у меня даже было странное ощущение: казалось, что я что-то забыла заплатить, потому что так долго жила в ритме, где все время нужно что-то оплачивать. Теперь я живу гораздо спокойнее, и больше нет того постоянного стресса, который сопровождал меня столько лет.
Вы сказали, что люди до сих пор помнят вас по временам «Degpunktā». Каким был этот период вашей жизни?
Да, многие до сих пор узнают меня как «Инесе из “Degpunktā”». Этот период был очень важным этапом в моей жизни. Долгое время мне казалось, что это будет моя работа навсегда. Мы были очень сплоченной командой, много работали вместе, проводили время и вне работы, и мне казалось, что это почти как вторая семья.
Работа в «Degpunktā» дала мне очень много в профессиональном плане. Я увидела Латвию с другой стороны — увидела то, чего люди обычно не замечают. Я бывала в местах и ситуациях, куда журналисты попадают редко. Это также многому научило меня о людях — о том, насколько мы разные и насколько хрупкой может быть жизнь. Во многих случаях мы приезжали на место события в тот момент, когда у какого-то человека жизнь в одно мгновение полностью рушилась. Это заставляет иначе посмотреть и на собственную жизнь.
В то же время эта работа была очень требовательной. У нее не было четкого рабочего времени — ты можешь быть дома, и вдруг поступает вызов, и нужно ехать. Эмоционально это иногда было очень тяжело, потому что ты постоянно живешь среди чужих проблем. Но тогда мне это казалось совершенно нормальным, потому что это была моя повседневная жизнь.
Со временем на телевидении начались перемены. Сменилось руководство, сменились редакторы, проходили разные реорганизации, и телевизионная среда в целом стала более напряженной. Именно в тот период я поняла, как быстро могут измениться вещи, которые раньше казались очень стабильными. Когда закончился мой период на LNT — парадоксально, но мне не было так больно, как можно было бы подумать. Я собрала свои вещи и ушла, особо не переживая. Возможно, потому что к тому моменту уже устала от этой среды. И тогда я поняла одну очень важную вещь — мир не заканчивается одной работой. Передо мной сразу открылись другие возможности, и я начала работать в «4. studija».
В журналистике я провела большую часть своей жизни, и это работа, в которой я всегда чувствовала, что могу помогать людям. Много лет я работала с историями, в которых у людей были проблемы, и часто им просто нужен кто-то, кто выслушает или поможет решить ситуацию. Поэтому для меня всегда было важно не только задавать вопросы, но и пытаться понять людей.
Сейчас, правда, нужно сказать, что я все еще работаю, но делаю это иначе, чем раньше. Я больше не пытаюсь перерабатывать и делать все любой ценой. Я научилась больше беречь себя. При этом работа по-прежнему важна для меня, потому что она дает ощущение, что я полезна.
Вы делаете очень много для других людей — не только через журналистику, но и помогая онкологическим пациентам. Почему вы решили взять на себя такую роль?
Так получилось, что всю свою сознательную жизнь я работаю для других. Думаю, это мое жизненное призвание, потому что сама пережила разные кризисы и могу с полным пониманием поставить себя на место этих людей. Для меня всегда было важным и мнение других, и я никогда не умела отказывать. Очень часто я работала без отдыха по субботам и воскресеньям, давая людям советы. Также организовывала благотворительные акции.
Однако болезнь очень сильно меня изменила. Инесе до диагноза и Инесе сейчас — это два разных человека. Я научилась проводить границы в работе и говорить слово «нет».
Я также научилась больше ценить время и заботиться о себе. Я хожу к психотерапевту, чтобы привести в порядок свои мысли, и постепенно учусь больше любить себя. Думаю, что рак дает человеку возможность по-другому посмотреть на свою жизнь.
С тех пор как вам поставили диагноз «рак», вы очень активно говорите об опыте онкологических пациентов — участвуете в интервью, конференциях, поднимаете общественные дискуссии, собираете пожертвования, у вас есть собственная онкологическая организация. Почему для вас так важно так активно выступать на эту тему?
От рака умерла моя сестра. Когда она заболела, я даже не думала, что ситуация может закончиться так плохо, и была уверена, что она вылечится. Когда в 2023 году рак диагностировали у меня самой, я поняла, насколько мало информации получают онкологические пациенты. Я мысленно возвращалась назад и понимала, что было много вещей, которые моей сестре никто не объяснил.
Например, она жаловалась, что еда стала безвкусной, но не знала, что из-за химиотерапии пропадает вкус. Было много таких вещей, о которых сестра рассказывала, и я тогда тоже не могла объяснить, почему это происходит, потому что просто не хватало информации. Онкологов в Латвии очень мало, а пациентов — примерно 11 тысяч. Врачи выгорели, у них совсем нет времени, и я даже не знаю, что будет, когда эти доктора больше не смогут работать.
Когда у меня началась «красная химия» — самая сильная химиотерапия для моего типа опухоли, от которой выпадают волосы и начинаются другие проблемы, — я выложила фотографию в Facebook. Тогда ко мне обратилась женщина, которая сказала, что у нее есть группа поддержки для онкологических пациентов, и спросила, не хочу ли я присоединиться. И только в этой группе я получила ответы на все вопросы о том, что со мной происходит: почему на следующий день после химиотерапии лицо становится красным, что делать, когда «сгорает» вена… Там я узнала все необходимое, и это очень помогло мне.
Тогда я поняла, насколько важно об этом говорить, чтобы люди, во-первых, понимали, что рак не заразен, что онкологический пациент — такой же обычный человек, как и вы, и ему нужно, чтобы вы были рядом и поддерживали его, а не боялись. Также важно было донести мысль о том, что рак — это не смертный приговор. Сегодня многие люди с этим заболеванием живут годами, проходят лечение и продолжают полноценную жизнь.
Говоря об этом, можете ли вы поделиться, как сейчас себя чувствуете и каково ваше состояние здоровья?
Когда рак у меня появился во второй раз — в прошлом году — все произошло очень неожиданно. Мне не нравится имплант в левой груди, потому что он немного неровный, и у меня появилась возможность пожаловаться на это врачу вне кабинета. В Центре заболеваний груди в Страдиня врачи очень заботятся о здоровье своих пациентов, поэтому доктор сказал, чтобы я пришла на проверку сразу, как только смогу.
Он хотел посмотреть, что происходит с имплантом. И во время обследования оказалось, что с имплантом все в порядке, но в лимфатическом узле под мышкой есть метастатическое образование. Самостоятельно это почувствовать невозможно. Если бы я не послушалась врача и пришла на прием только через пару месяцев, картина могла бы быть гораздо хуже. Мы снова «поймали рак за хвост». Мне повезло.
В тот момент, когда мне подтвердили, что рак вернулся, какое-то время мне было очень тяжело — не хотелось ни с кем разговаривать. Я была разочарована, устала и две недели почти не вставала с постели. Если в первый раз я жила в какой-то эйфории и до конца не понимала, что происходит, то во второй раз я уже очень хорошо знала, что означает эта болезнь. Однако спустя эти две недели я поняла, что все-таки хочу жить и что должна продолжать бороться.
Мне сделали разные обследования — магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию и так называемое PET-исследование, при котором проверяют все тело, чтобы увидеть, не распространились ли раковые клетки дальше. Это был момент, которого я боялась больше всего, потому что была уверена, что метастазы будут повсюду. Но когда результаты показали, что в других частях организма злокачественных клеток нет, это было огромным облегчением. После этого мне сделали операцию и удалили это образование. Затем была лучевая терапия, и сейчас лечение продолжается.
О том, как я себя чувствую сейчас, могу сказать так: есть дни, когда я чувствую себя хорошо, и есть дни, когда сил меньше. После лечения организму нужно время, чтобы восстановиться. Но очень большой поддержкой для меня в повседневной жизни является моя дочь Элза. Мы живем вдвоем, и она очень хорошо понимает, что у меня серьезная болезнь, но в повседневной жизни мы стараемся жить как можно более нормально. У нас с Элзой очень близкие отношения. Мы многое делаем вместе, и я чувствую, что она меня очень поддерживает. Для меня важно, чтобы она чувствовала себя в безопасности и чтобы в нашем доме была спокойная атмосфера, несмотря на все, что происходит с моим здоровьем.