Деньги должны идти в регионы: президент призывает Altum к новой программе поддержки
Президент Эдгар Ринкевич требует усилить поддержку регионов: он призвал Altum рассмотреть создание отдельной кредитной программы для восточных и других территорий, где доступ к финансированию остается минимальным.
В понедельник в Рижском замке состоялась встреча президента Латвии с председателем правления Altum Рейнисом Берзиньшем. Стороны обсудили деятельность Altum в прошедшем году и результаты различных программ поддержки.
Президент Латвии отметил недостаточные возможности кредитования в регионах Латвии. Во время встречи также были затронуты вопросы, обсуждавшиеся во время встречи Ринкевича с латгальской подкомиссией комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.
Он призвал правление Altum вместе с акционерами - Министерством финансов, Министерством экономики и Министерством земледелия - оценить необходимость разработки целевой программы кредитования для восточных пограничных регионов и других регионов Латвии, в которых сохраняется низкий уровень кредитования.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы доступности жилья для улучшения демографической ситуации.