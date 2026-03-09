Его называют интернет-принцем! Новый кумир поколения Z Джейкоб Элорди растрогал фанатов неожиданным поступком
Поклонница фильма «Грозовой перевал» рассказала в социальных сетях о своей недавней встрече с актером экранизации Джейкобом Элорди. Ее история вызвала огромную симпатию пользователей интернета. Десятки тысяч людей отметили публикацию сердечком, восхищаясь поступком актера.
После недавней встречи с поклонницей Джейкоба Элорди снова назвали интернет-принцем — это событие удивило многих. 28-летний актер во время полета встретил поклонницу, которая рассказала, как сильно им восхищается. Актер отреагировал очень тепло. О встрече позже сама поклонница рассказала на платформе TikTok.
Небольшим разговором все не закончилось. Позже в аэропорту звезда фильма «Франкенштейн» купил экземпляр романа «Грозовой перевал» и написал особое пожелание именно этой поклоннице. «Надеюсь, сегодня для тебя засияет солнце», — написал номинированный на «Оскар» актер, подписавшись именем своего персонажа из фильма — Хитклиффа.
So jacob literally bought wuthering heights for a fan to sign at the airport???? i’m unwellz pic.twitter.com/OZuBSXZpB3— Fay 🦇 (@thisisfay) March 4, 2026
Вскоре после публикации видео пользователи социальных сетей начали активно комментировать произошедшее, многие называя Элордии «самым милым ангелом». Один из поклонников написал на платформе X: «Факт, что он зашел в магазин, купил книгу, вернулся и подписал ее как Хитклифф! Этот мужчина выполнил задание почти на уровне святого».
Тем временем автор первоначального видео на TikTok рассказала, что актер купил книгу не только ей, но и другой поклоннице, сидевшей рядом. Еще один пользователь интернета восторженно добавил: «Это действительно так мило и продуманно с его стороны — остановиться в аэропортной суете, чтобы таким образом сделать день фаната особенным».