В Даугавпилсе из-за риска наводнений выявляют одиноких пенсионеров в опасных районах
В Даугавпилсе выявлены одинокие пожилые жители, проживающие в районах, подверженных риску наводнений, сообщили в городской думе.
В понедельник в 9:00 уровень воды в Даугаве у Даугавпилса достиг отметки 1,43 метра. Муниципальные службы следят за ситуацией, у каждой структуры определены зоны ответственности и алгоритмы действий для обеспечения безопасности жителей.
Самоуправление действует по заранее разработанному плану мероприятий, в котором задействовано несколько учреждений. В работе участвуют Управление коммунального хозяйства, Муниципальная полиция, Социальная служба, Управление образования, молодежи и спорта, SIA Daugavpils ūdens, SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, SIA Daugavpils Olimpiskais centrs, SIA Daugavpils autobusu parks и AS Daugavpils satiksme.
Чтобы снизить риск наводнений и подготовиться к возможным последствиям, самоуправление проводит ряд профилактических мероприятий. В частности, проверяется техническое состояние затворов системы защиты от воды и при необходимости проводится их ремонт. Также обследуется состояние защитных дамб города.
Специалисты проверяют подвальные помещения зданий в зонах риска затопления, чтобы своевременно предотвратить затопление электрощитовых и других коммуникаций.
В самоуправлении пояснили, что Daugavpils ūdens готов обеспечить своевременную откачку сточных вод в районе Гаёк. Ответственные учреждения также заранее готовят материалы для устранения возможных повреждений дамб и анализируют гидрологическую информацию, используя оперативные данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Городские власти подчеркивают, что построенное в районе Ругели защитное сооружение уже несколько лет успешно защищает территорию во время весеннего половодья и является важным элементом городской противопаводковой инфраструктуры.
Особое внимание уделяется наиболее уязвимым группам населения — выявлены одинокие пожилые люди и люди с инвалидностью в районах Грива, Юдовка, Нидеркуны, Гаёк, Черепово и Ругели.
Если потребуется эвакуация жителей из затопленных территорий, их разместят в Кризисном центре на улице Шаурая, 26 и 23, а также в городских школах, интернатах и спортивных залах.
Если ситуация ухудшится, службы будут действовать согласно заранее утвержденному алгоритму. При достижении уровня воды 6,5 метра будут сформированы дежурные аварийные группы быстрого реагирования, работающие круглосуточно.
При уровне 7 метров будет созвана Комиссия гражданской защиты для принятия конкретных решений и начнется обследование затапливаемых дорог.
Если уровень воды достигнет 7,5 метра, что соответствует оранжевому уровню предупреждения, жителей оповестят через систему сотового оповещения Государственной пожарно-спасательной службы.
Параллельно будут проводиться спасение и эвакуация жителей, поддержание общественного порядка, обследование дамб и устранение повреждений, а также оказание социальной и медицинской помощи пострадавшим.
Жителям, чьи дома расположены рядом с Даугавой или в других потенциально затапливаемых местах, самоуправление рекомендует следить за гидрологическими прогнозами LVĢMC и проверить, находится ли их имущество в зоне риска затопления.
Как уже сообщалось, по данным LVĢMC, в ряде рек Латвии уровень воды продолжает повышаться, а в Даугаве рост стал более быстрым.
В Латгалии и Селии, а также в бассейне Даугавы в Беларуси и России сохраняется слой снега толщиной 5–28 сантиметров. Снег полностью растаял в Курземе, за исключением юга региона, а также во многих местах Видземе.
В реках Курземе уровень воды в основном снижается, хотя в реке Барта он остается высоким.
В реке Берзе у Ливберзе уровень воды за последние дни снизился на 20 сантиметров, начал падать и в Тервете у Брамбергиса. В других местах бассейна Лиелупе уровень воды продолжает повышаться или немного колеблется.
В реках Латгалии и Видземе уровень воды местами повышается, а в других местах снижается или колеблется. Наибольший рост — 1,7 метра с февраля — зафиксирован в Айвексте у Лубаны, однако во время паводка 2010 года уровень воды там был более чем на два метра выше.
Большую часть Даугавы сейчас покрывает лед, он сохраняется и во многих других местах. В реках Курземе лед остался лишь местами.
Синоптики прогнозируют, что на этой неделе ожидается рекордно высокая температура воздуха, в большей части страны растает оставшийся снег, при этом осадков будет немного.