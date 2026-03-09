В Даугавпилсе из-за риска наводнений выявляют одиноких пенсионеров в опасных районах

В реках Латгалии и Видземе уровень воды местами повышается, а в других местах снижается или колеблется. Наибольший рост — 1,7 метра с февраля — зафиксирован в Айвексте у Лубаны, однако во время паводка 2010 года уровень воды там был более чем на два метра выше.