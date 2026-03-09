ФОТО: яркие выходные фестиваля звезд - публику восхитили концерты Хироми и Рейниса Зариньша
На выходных в концертном зале Lielais dzintars в рамках 34-го Лиепайского международного фестиваля звезд прозвучали два ярких музыкальных события. В субботу, 7 марта, публика стала свидетелем одного из самых заметных моментов нынешнего фестиваля — музыкального взрыва, в котором свобода джаза встретилась с мощью симфонического звучания. Его создали японский джазовый феномен Хироми вместе с Лиепайским симфоническим оркестром и дирижером Гунтисом Кузмой.
Хироми — одна из самых ярких и новаторских представительниц современного джаза. Ее игру отличают взрывная энергия, виртуозная техника и творческая смелость, разрушающая все жанровые границы. Она соединяет джаз, классику, прогрессивный рок, fusion и электронику, создавая музыку, которая одновременно интеллектуально захватывает и эмоционально увлекает.
Это был первый случай, когда всемирно известная японская джазовая пианистка и композитор Хироми в Латвии решилась на такой творческий эксперимент — исполнить программу своих лучших произведений вместе с симфоническим оркестром.
Незадолго до концерта в беседе с Latvijas Radio 3 Хироми рассказала:
«Я сама оркеструю свою музыку, поэтому у меня есть такой набор произведений, которые я могу исполнять вместе с оркестром. Но не так уж много оркестров готовы принять этот вызов, потому что моя оркестровка, мои произведения довольно сложные, их непросто играть. Скажу, что у музыкантов Лиепайского симфонического оркестра отличное чувство времени, и мне очень приятно играть вместе с ними».
Программа этого концерта стала своего рода путешествием по творчеству Хироми — в нее вошли лучшие произведения из разных ее альбомов. «Полный оркестр — это чрезвычайно захватывающий опыт, — поделилась она с Latvijas Radio 3. — Это будет новая и яркая, возможно, иная версия моих произведений, которые я раньше создавала и для меньших составов». Особенным событием для самой Хироми стало исполнение вместе с оркестром своего трехчастного фортепианного концерта Step forward, написанного ею еще в 15 лет.
В воскресенье, 8 марта, на фестиваль с глубоко личной и духовно насыщенной программой вернулся один из самых выдающихся латвийских пианистов Рейнис Зариньш. Он исполнил фортепианный цикл Рихарда Дубры «Видения Крестного пути. Свет», который в 2025 году был удостоен Большой музыкальной премии в категории «Новое произведение года».
Последняя неделя фестиваля звезд, который организует Лиепайский симфонический оркестр, принесет еще два музыкальных события.
В эту пятницу, 13 марта, на фестивале выступит один из десяти лучших ансамблей, которых Министерство культуры Польши выбрало представлять страну в концертном сезоне 2025/2026 года. Польские музыканты — виолончелист Бартош Козяк и пианист Кшиштоф Кшонжек — предложат слушателям изысканную программу, где сердце польского романтизма встретится с парижским шармом и тонким очарованием элегантной музыки.
А заключительный концерт Лиепайского международного фестиваля звезд в субботу, 14 марта, станет ярким и эмоционально насыщенным финалом. Лиепайский симфонический оркестр выступит вместе с ярчайшими звездами североевропейской музыки — дирижером Кристианом Линдбергом и пианистом Роландом Пентиненом. В их совместной программе с лирическими темами, драматическими кульминациями и тонким диалогом между солистом и оркестром прозвучит жемчужина эпохи романтизма — Фортепианный концерт Роберта Шумана, а завершит вечер экспрессивная и драматичная Пятая симфония датского композитора Карла Нильсена.