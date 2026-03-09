ФОТО: яркие выходные фестиваля звезд - публику восхитили концерты Хироми и Рейниса Зариньша

«Я сама оркеструю свою музыку, поэтому у меня есть такой набор произведений, которые я могу исполнять вместе с оркестром. Но не так уж много оркестров готовы принять этот вызов, потому что моя оркестровка, мои произведения довольно сложные, их непросто играть. Скажу, что у музыкантов Лиепайского симфонического оркестра отличное чувство времени, и мне очень приятно играть вместе с ними».