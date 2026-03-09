Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:14
Почти лето: температура во вторник поднимется до +16 градусов
Латвия встречает весну по‑настоящему: впереди ещё одни сутки яркого солнца и сухой погоды, прогнозируют синоптики.
Вторник будет преимущественно ясным, со слабым и умеренным южным, юго-западным ветром. Температура воздуха ночью составит +3...-4 градуса, днем столбики термометров в тени поднимутся до +10...+16 градусов, лишь местами на побережье будет не выше +8 градусов.
В Риге во вторник ожидается ясное небо, слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, а днем повысится до +15 градусов.