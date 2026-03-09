"Ушла по делам": в Лиепае хозяйка бросила привязанную к дереву собаку на несколько часов

Около 19:40 на место происшествия прибыла хозяйка животного. Сначала она отказалась назвать свои личные данные, персональный код или предъявить удостоверение личности, тем самым не раскрывая свою личность. Женщина не признала своей вины. По ее словам, она привязала собаку к дереву в 15:45, так как у нее были свои дела, и планировала забрать животное «когда получится».