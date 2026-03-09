"Ушла по делам": в Лиепае хозяйка бросила привязанную к дереву собаку на несколько часов
В Лиепае женщина привязала собаку к дереву и оставила ее одну почти на четыре часа без воды и еды. Полицию вызвали прохожие, а хозяйка заявила, что просто ушла по своим делам.
8 марта около 18:30 в полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на улица Пилтенес, к дереву привязана собака. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что рядом с животным не было ни еды, ни питьевой воды. Человек, сообщивший о происшествии, утверждал, что собака находится привязанной уже несколько часов.
Полицейские выяснили адрес, где, предположительно, живет собака, и попытались связаться с хозяйкой, однако она не отвечала на звонки. В связи с этим сотрудники полиции вызвали ловца животных, чтобы доставить собаку в приют, где о ней могли бы позаботиться.
Около 19:40 на место происшествия прибыла хозяйка животного. Сначала она отказалась назвать свои личные данные, персональный код или предъявить удостоверение личности, тем самым не раскрывая свою личность. Женщина не признала своей вины. По ее словам, она привязала собаку к дереву в 15:45, так как у нее были свои дела, и планировала забрать животное «когда получится».
Она также пояснила, что не оставила рядом ни еды, ни воды, потому что, по ее словам, собака уже пила утром около 10 часов.
В полиции по данному факту начаты административные процессы — за отказ раскрыть личность и за нарушение требований по благополучию животных. Согласно Закону о защите животных, за такое нарушение физическому лицу может быть назначен штраф до 1750 евро, а юридическому лицу — от 110 до 2500 евро.
После рассмотрения дела Государственная полиция Латвии передаст материалы в административную комиссию самоуправления для принятия окончательного решения.
Полиция также призывает жителей и в дальнейшем сообщать о подобных нарушениях в государственную или муниципальную полицию.