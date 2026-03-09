Вакансий в Латвии стало меньше: в каких профессиях и отраслях спад оказался самым сильным

Среднее число занятых рабочих мест в стране в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличилось на 2,2 тыс., или на 0,3%. В частном секторе оно выросло на 2,0 тыс., или на 0,3%, а в общественном секторе — на 0,2 тыс., или на 0,1%.