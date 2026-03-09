Вакансий в Латвии стало меньше: в каких профессиях и отраслях спад оказался самым сильным
В Латвии стало заметно меньше свободных рабочих мест: за год число вакансий сократилось на 3,1 тысячи, или на 13,3%. Больше всего снижение затронуло общественный сектор, а самая высокая доля незаполненных мест по-прежнему сохраняется в госуправлении и Риге.
В 2025 году в Латвии в среднем было 20,0 тыс. свободных рабочих мест, и по сравнению с 2024 годом их число сократилось на 3,1 тыс., или на 13,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
За год число вакансий в общественном секторе уменьшилось на 1,8 тыс., или на 16,7%, а в частном секторе — на 1,2 тыс., или на 10,2%. В частном секторе было 11,0 тыс. свободных рабочих мест, а в общественном — 9,0 тыс.
Из всех имеющихся в Латвии рабочих мест (занятых и свободных вместе) 2,2% были вакантны, из них в общественном секторе — 3,0%, а в частном — 1,8%.
Среднее число занятых рабочих мест в стране в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличилось на 2,2 тыс., или на 0,3%. В частном секторе оно выросло на 2,0 тыс., или на 0,3%, а в общественном секторе — на 0,2 тыс., или на 0,1%.
За год число свободных рабочих мест сократилось во всех основных профессиональных группах — больше всего в группе квалифицированных рабочих и ремесленников (-20,1%), офисных работников (-13,8%), а также операторов установок и машин и сборщиков изделий (-13,2%).
В 2025 году среди всех рабочих мест самая высокая доля вакансий была в основной группе специалистов — 3,8%, в группе квалифицированных рабочих и ремесленников — 2,7%, а также в группе простых профессий — 2,4%.
Самая высокая доля свободных рабочих мест в 2025 году была в государственном управлении — 6,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 3,2%, в сфере административных и обслуживающих служб — 3,1%, а также в отрасли электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха — 2,5%.
В регионах самая высокая доля свободных рабочих мест в 2025 году была в Риге и Рижском регионе — 2,7%, или 16,3 тыс., а самая низкая — в Латгале: 1,1%, или 0,7 тыс. В Земгале — 1,3%, или 0,9 тыс., в Видземе — 1,3%, или 1,0 тыс., и в Курземе — 1,2%, или 1,1 тыс.