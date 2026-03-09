Теперь без прав и со штрафом 1700 евро за 177 км/ч: полиция задержала нескольких водителей BMW на трасе А8
Во время ежедневного контроля дорожного движения в минувшие выходные сотрудники Государственной полиции зафиксировали 432 нарушителя скоростного режима. Для нескольких водителей автомобилей BMW эти выходные закончились лишением водительских прав или запретом на их использование. Один из нарушителей также получил еще пять административных дел за другие нарушения правил дорожного движения.
В субботу, 7 марта, сотрудники Отдела специальных задач Бюро управления безопасностью дорожного движения Государственной полиции, осуществляя контроль на автодороге A8 (Рига — Елгава — граница с Литвой), выявили нескольких нарушителей скорости.
В частности, был зафиксирован водитель BMW, который, двигаясь из Яунолайне в сторону Далбе, ехал со скоростью 162 км/ч. С учетом максимально допустимой погрешности измерения скорость была превышена на 67 км/ч. Водителю назначен штраф 900 евро и запрет на использование водительских прав на девять месяцев.
Продолжая контроль, полицейские зафиксировали еще одного водителя BMW, который на участке, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч, двигался со скоростью 177 км/ч, превысив лимит более чем на 80 км/ч. Водитель был остановлен, ему назначен штраф 1700 евро, а водительские права изъяты на 12 месяцев.
Примерно через час правоохранители зафиксировали еще двух водителей BMW, значительно превысивших разрешенную скорость. В одном случае водитель ехал со скоростью 157 км/ч, за что получил штраф и запрет на использование водительских прав на девять месяцев.
Во втором случае водитель двигался со скоростью 155 км/ч. Ему назначен штраф и запрет на использование водительских прав на три месяца. Кроме того, в отношении этого водителя было принято несколько решений о административных правонарушениях, так как при проверке документов выяснилось, что:
- на него уже действовал запрет на использование водительских прав;
- не был уплачен налог на эксплуатацию транспортного средства;
- автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке;
- отсутствует обязательное страхование гражданской ответственности (OCTA);
- автомобиль не прошел государственный технический осмотр.
Государственная полиция напоминает, что превышение разрешенной скорости создает серьезную угрозу как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.