Призывают выдвигать самых активных участников толоки на специальную премию

«Премия племени толоки» — это история о людях, которые делают больше, чем требует долг. О тех, кто способен сплотить вокруг себя сообщество и вдохновить собственным примером. Для нас как для бренда важно поддерживать инициативы, которые укрепляют местные сообщества и создают долгосрочную ценность. Эта премия — наша благодарность людям, которые годами поддерживают живой традицию толоки», — говорит руководитель бренда Mežpils alus Иева Анита Риекста.