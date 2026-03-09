Призывают выдвигать самых активных участников толоки на специальную премию
В каждом крае есть люди, которые не только сами участвуют в Большой толоке, но и объединяют вокруг себя других: вдохновляют соседей, привлекают школьников и молодежь, сотрудничают с местными предпринимателями, чтобы укреплять традицию толоки и формировать «племя толоки». Чтобы отметить этих людей, Большая толока и бренд Mežpils alus объявляют конкурс «Премия племени толоки» и приглашают всех желающих выдвигать кандидатов. В рамках конкурса будут искать людей, формирующих традицию толоки, в каждом крае и в Риге.
Цель премии — отметить людей, которые в долгосрочной перспективе укрепляют традиции толоки в Латвии, вовлекают местные сообщества и создают устойчивое влияние на окружающую среду и общество. Премия задумана как признание многолетнего труда, работы по формированию сообщества и преемственности. Чтобы выдвинуть кандидата, до 22 марта необходимо заполнить анкету. Подать заявку можно как на себя, так и на другого человека.
«Мы убеждены, что сила Большой толоки всегда была в людях. Есть те, кто из однодневной инициативы создает целое движение в своем крае — привлекает детей, соседей, коллег и продолжает заботиться об окружающей среде и вне официального дня толоки. “Премия племени толоки” позволяет сказать спасибо тем, кто создает преемственность и сохраняет это чувство общности из поколения в поколение», — подчеркивает организатор Большой толоки Вита Яунземе.
«Премия племени толоки» — это история о людях, которые делают больше, чем требует долг. О тех, кто способен сплотить вокруг себя сообщество и вдохновить собственным примером. Для нас как для бренда важно поддерживать инициативы, которые укрепляют местные сообщества и создают долгосрочную ценность. Эта премия — наша благодарность людям, которые годами поддерживают живой традицию толоки», — говорит руководитель бренда Mežpils alus Иева Анита Риекста.
При выдвижении кандидатов важно учитывать, что жюри будет оценивать долгосрочный вклад человека в формирование традиции толоки, способность вовлекать и объединять сообщество, создавать преемственность и обеспечивать регулярное благоустройство общедоступных мест. В заявке необходимо предоставить достоверную и по возможности конкретную информацию о проделанной работе.
После оценки заявок жюри выдвинет финалистов в каждом регионе, за которых сможет проголосовать любой желающий. В итоге в каждом регионе будет выбран один лауреат, который получит статуэтку «Премии племени толоки» и призы от партнеров. Победители будут объявлены в день Большой толоки — 25 апреля.
Конкурс поддерживает SIA Rimi Latvia. Больше информации о премии и положение конкурса доступны ЗДЕСЬ.