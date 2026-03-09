Счет идет на дни: литовские перевозчики в панике - Беларусь может конфисковать их грузовики

Между тем, Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) утверждает, что более половины машин, о которых Linava говорит, что они все еще находятся в Беларуси, уже вернулись в Литву. В свою очередь, ассоциация заявляет, что располагает данными только о «нескольких вернувшихся полуприцепах» и утверждает, что в Литву, возможно, вернулись те грузовые автомобили, которые не были направлены на специальные стоянки у пунктов "Каменный Лог", "Бенякони", "Котловка" и "Берестовица".