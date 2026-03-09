Счет идет на дни: литовские перевозчики в панике - Беларусь может конфисковать их грузовики
Литовские перевозчики на нервах: уже 10 марта Минск может начать конфискацию сотен грузовиков, застрявших в Беларуси с осени.
Литовские перевозчики обеспокоены приближением четырехмесячного срока, после которого Минск угрожает конфисковать их грузовые автомобили, которые белорусский режим не выпускает из страны с конца октября прошлого года. По данным Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava, конфискация грузовиков и полуприцепов может начаться 10 марта.
«У нас нет признаков того, что конфискация транспортных средств уже объявлена, но мы получили информацию от белорусской стороны, что 10 марта истекает четырехмесячный срок, после чего должно быть принято какое-то решение», — сказал BNS президент Linava Эрландас Микенас. «Трудно сказать, (насколько реален сценарий конфискации — BNS), откровенно говоря, я думаю, что какое-то решение должно быть принято в ближайшее время, непонятно, в какую сторону», — добавил он.
В свою очередь, генеральный секретарь Альянса международного транспорта и логистики Повилас Дрижас отмечает, что официальных сообщений о том, что минский режим возьмет под контроль литовские грузовые автомобили, пока нет.
В свою очередь, Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что «вопрос перевозчиков является одним из важнейших вопросов повестки дня», проблема решается на уровне Европейского союза, а также проинформирована Европейская экономическая комиссия ООН. Возможная конфискация транспортных средств рассматривается как средство давления со стороны Беларуси.
Между тем, Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) утверждает, что более половины машин, о которых Linava говорит, что они все еще находятся в Беларуси, уже вернулись в Литву. В свою очередь, ассоциация заявляет, что располагает данными только о «нескольких вернувшихся полуприцепах» и утверждает, что в Литву, возможно, вернулись те грузовые автомобили, которые не были направлены на специальные стоянки у пунктов "Каменный Лог", "Бенякони", "Котловка" и "Берестовица".
По последним данным, собранным Linava от предоставивших ей информацию компаний, в Беларуси застряли 1472 грузовика и полуприцепа.