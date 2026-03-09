"Прям по-богатому!" - рижане обсуждают первые в столице уличные эскалаторы у станции Земитаны
В Риге почти завершили строительство первых уличных эскалаторов у станции Земитаны. Однако вместо всеобщего восторга новинка вызвала волну скепсиса: горожане сомневаются, что техника будет работать зимой и вообще долго прослужит.
В Риге завершается строительство новых эскалаторов у железнодорожной станции Земитаны. После реконструкции моста Йоргиса Земитана они соединят железнодорожную платформу с остановками общественного транспорта на мосту.
Подъемные механизмы уже установлены. Эскалаторы будут работать как на подъем, так и на спуск, позволяя пассажирам быстрее и удобнее добираться между платформой и остановками.
Проект предусматривает использование оборудования, рассчитанного на эксплуатацию на открытом воздухе, в том числе зимой. Помимо эскалаторов, рядом будут доступны лестницы и лифты, что должно улучшить доступность среды для людей с детскими колясками, велосипедами и ограниченной мобильностью.
Фотографию почти готовых эскалаторов опубликовал один из жителей Риги в соцсетях. «Эскалаторы на Земитанском мосту Прям по-богатому!» Снимок быстро разошелся по городским сообществам и вызвал бурное обсуждение. Однако, несмотря на интерес к новинке, многие рижане отреагировали довольно скептически. Почему?
Некоторые пользователи сразу усомнились, что уличные эскалаторы смогут нормально функционировать в латвийском климате. «Открытый вопрос, как на этом эскалаторе будет поддерживаться чистота. Особенно зимой». Другие считают, что проект слишком дорогой и избыточный. «Лифта было бы вполне достаточно. А то и лифт, и эскалаторы — ну жирно! Осваиваем бюджет! А на Вантовый мост денег нет». Звучат и сомнения в том, что оборудование будет исправно работать: «Эскалаторы-то будут, но будут ли они работать — это вопрос еще тот», «Построить не проблема — проблема содержать. На Стахане лифты, по-моему, всегда не работают, то же самое у Origo».
Впрочем, среди комментариев встречаются и более оптимистичные мнения. Особенно новинку ждут жители района и родители с детскими колясками. «Я этого ждала лет 13. С коляской вообще невозможно было нормально спуститься. Наконец-то… и двадцати лет не прошло», «Эскалатор, лестница и лифт — богатый выбор. Нормальный европейский город», «Если все будет работать, это сильно упростит жизнь тем, кто каждый день пересаживается с поезда на транспорт».
Новый транспортный узел
Станция Земитаны — один из важных пересадочных пунктов северо-восточной части Риги. Через мост Йоргиса Земитана проходят трамвайные и автобусные маршруты, а железнодорожная платформа обслуживает пригородные поезда. Городские власти рассчитывают, что после завершения реконструкции узел станет удобнее для пассажиров, а переход между поездом и общественным транспортом займет значительно меньше времени.
Однако, судя по реакции в соцсетях, многие рижане пока относятся к новому проекту с осторожным оптимизмом — и ждут момента, когда эскалаторы действительно начнут работать.