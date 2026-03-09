Власти Эстонии могут снизить цены на топливо для населения. В Латвии об этом и слышать не хотят
Эстония рассматривает вариант использования госрезервов даже при отсутствии локального дефицита. По оценке Эстонского центра резервов, такой шаг стал бы актом солидарности с другими странами-членами Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом пишет rus.err.ee.
"Латвия на данный момент полностью исключает такую возможность", - пишет rus.err.ee.
Министерство экономики Латвии в комментарии для Латвийского телевидения отметило, что государственные резервы предназначены только для критических кризисных ситуаций, когда топливо перестает быть физически доступным, а не для смягчения краткосрочных ценовых колебаний.
Латвийское министерство финансов считает, что расходование резервов в нынешней ситуации было бы недальновидным решением, поскольку геополитическая обстановка непредсказуема, и запасы могут оказаться жизненно важными в случае полного разрыва цепочек поставок.
28 февраля США и Израиль начали новые атаки против Ирана, что спровоцировало рост цен на нефть. Цены на топливо на латвийских АЗС немедленно взлетели вверх.