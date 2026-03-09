Открыт прием заявок на программу бизнес-инкубации - предприниматели могут получить поддержку до 70%
С 9 по 31 марта пройдет прием заявок на участие в программе бизнес-инкубации в 20 региональных представительствах Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), а также в представительствах Творческих индустрий и Технологий в Риге.
Реализуемая при поддержке структурных фондов Европейского Союза программа «Поддержка бизнес-инкубации» включает в себя различные меры финансовой и нефинансовой поддержки, ориентированные на новые предприятия, чтобы укрепить жизнеспособность латвийских инновационных, технологических, творческих и экспортоспособных компаний, увеличить потенциал роста и способствовать экспорту производимых в Латвии товаров и услуг. «Развитие новых предприятий — один из наиболее существенных факторов роста и конкурентоспособности экономики Латвии. Программа бизнес-инкубации дает возможность молодым предпринимателям быстрее превратить идеи в жизнеспособный бизнес, обеспечивая как финансирование, так и профессиональную поддержку. Особенно важно, что в этой программе поощряется развитие инноваций, использование технологий и экспортная способность — это те области, которые в будущем определят темпы роста латвийской экономики. Наша цель — создать среду, в которой талантливые люди смогут развивать свои идеи в Латвии и создавать компании, способные конкурировать на международных рынках», — подчеркивает министр экономики Виктор Валайнис.
Подача заявок на инкубационную программу LIAA происходит по административно-территориальному делению или региональному принципу. Региональные представительства LIAA находятся в Юрмале, Тукумсе, Валмиере, Цесисе, Смилтене, Мадоне, Гулбене, Алуксне, Сигулде, Лиепае, Салдусе, Вентспилсе, Кулдиге, Талси, Елгаве, Бауске, Огре, Екабпилсе, Резекне и Даугавпилсе. Предприниматели творческих индустрий могут подать заявку на программу не только в представительство Творческих индустрий, но и в ближайшее к себе региональное представительство. В представительство Технологий могут подать заявку инновационные предприниматели только из Риги.
«В Латвии нет недостатка в идеях — у нас есть талантливые люди, способные создавать продукты и услуги с глобальным потенциалом. Программа бизнес-инкубации — это место, где эти идеи превращаются в предприятия. Мы помогаем молодым предпринимателям не только финансированием до 70%, но и знаниями, менторами и контактами, что зачастую является решающим в первые годы развития. Наша цель состоит в том, чтобы через несколько лет сегодняшние стартапы стали следующими историями успеха Латвии — предприятиями, которые создают инновации и экспортируют свои продукты по всему миру», — подчеркивает директор LIAA Иева Ягере.
Инкубационную поддержку могут получить зарегистрированные в Латвии предприятия возрастом до пяти лет, которые являются инновационными, технологически развитыми, экспортоспособными или работают в творческих индустриях, в том числе предприятия, производящие товары или услуги двойного назначения, а также коммерсанты с экспортным или инновационным потенциалом.
Финансовая поддержка доступна в виде грантов на аренду помещений и рабочих мест, приобретение оборудования и инвентаря, закупку сырья и материалов, в свою очередь инновационным предпринимателям также доступна поддержка для покрытия расходов на вознаграждение двух сотрудников и на специфические услуги по прототипированию и разработке технологий. Все участники инкубации могут получить гранты в размере до 70% — до 10 000 EUR на услуги, до 8 000 EUR на оборудование и до 5 000 EUR на сырье. Инновационным компаниям доступна дополнительная поддержка — гранты на покрытие вознаграждения не более чем двум сотрудникам (не превышая 10 000 EUR) и на прототипирование и разработку технологий — до 20 000 EUR.
Нефинансовая поддержка включает в себя консультации по важным для развития бизнеса вопросам, обучение и семинары по моделированию бизнеса, маркетингу, управлению развитием продукта, управлению персоналом, финансовому планированию и привлечению капитала, а также по другим актуальным вопросам развития предпринимательства; консультации экспертов, консультации местных и международных менторов; нетворкинг, обмен опытом и др. В прошлом году к программе бизнес-инкубации присоединились 156 коммерсантов со всей Латвии — 73 инновационных и 83 экспортоспособных предприятия. Среди них 35 представителей творческих индустрий и 12 коммерсантов с товарами или услугами двойного назначения. В приоритетных сферах стратегии умной специализации (RIS3) в общей сложности работали 82 коммерсанта: в области информационных и коммуникационных технологий (32), фотоники и умных материалов, технологий и инженерных систем (30), наукоемкой биоэкономики (13), биомедицины, медицинских технологий и фармации (6), а также в умной энергетике и мобильности (1).
В Технологическом представительстве программы бизнес-инкубации в осенний призыв участие начало также SIA Sapiens.BI, которое разрабатывает основанного на науке о данных ИИ-советника для руководителей и продавцов с целью улучшения результатов продаж. Продукт помогает компаниям принимать решения на основе данных, снижая риск ошибок, лишних затрат и растраты ресурсов. Основательница компании, член правления Эва Наруновска: «Участие в инкубационной программе LIAA стало для нас очень ценным опытом. Мы благодарны за возможность быть частью этой экосистемы, которая помогает развивать наш продукт и укреплять рост компании на экспортных рынках. Особенно ценим отзывчивость и профессиональную поддержку команды LIAA — они всегда готовы помочь советом и указать на другие возможности финансирования и развития».
Более детально ознакомиться с условиями программы и подать заявку на участие можно на платформе https://liaa.business.gov.lv. Формы заявок будут активны в течение всего времени приема.
Предприятия приглашаются подавать заявки на программу на протяжении всего периода с 9 по 31 марта и не откладывать подачу на последний день, а также связаться с ближайшим представительством для получения консультации.
Поддержка бизнес-инкубации доступна в рамках программы развития инновационного предпринимательства малых и средних предприятий (МСП), софинансируемой Европейским фондом регионального развития и государственным бюджетом Латвии.
О LIAA
LIAA способствует конкурентоспособности латвийских предпринимателей, росту экспорта и привлечению инвестиций, а также развивает отрасль туризма и реализует политику государственного имиджа. Агентство действует как государственный партнер в развитии предпринимательства — от идеи до международных рынков. Обладая широкой сетью представительств за рубежом и региональными бизнес-центрами в Латвии, LIAA помогает компаниям расти и позиционирует Латвию как безопасную, инновационную и открытую страну в мировой экономике.