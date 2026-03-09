Открыт прием заявок на программу бизнес-инкубации - предприниматели могут получить поддержку до 70%

Реализуемая при поддержке структурных фондов Европейского Союза программа «Поддержка бизнес-инкубации» включает в себя различные меры финансовой и нефинансовой поддержки, ориентированные на новые предприятия, чтобы укрепить жизнеспособность латвийских инновационных, технологических, творческих и экспортоспособных компаний, увеличить потенциал роста и способствовать экспорту производимых в Латвии товаров и услуг. «Развитие новых предприятий — один из наиболее существенных факторов роста и конкурентоспособности экономики Латвии. Программа бизнес-инкубации дает возможность молодым предпринимателям быстрее превратить идеи в жизнеспособный бизнес, обеспечивая как финансирование, так и профессиональную поддержку. Особенно важно, что в этой программе поощряется развитие инноваций, использование технологий и экспортная способность — это те области, которые в будущем определят темпы роста латвийской экономики. Наша цель — создать среду, в которой талантливые люди смогут развивать свои идеи в Латвии и создавать компании, способные конкурировать на международных рынках», — подчеркивает министр экономики Виктор Валайнис.