В страхе перед неизвестностью: в Дубае владельцы массово усыпляют своих домашних животных
В ветеринарных клиниках Дубая наблюдается резкий и тревожный рост числа запросов на усыпление полностью здоровых домашних животных. Руководствуясь страхом войны и неопределенностью, жители массово избавляются от своих домашних любимцев.
Как сообщает издание Metro, растущее напряжение в регионе заставило многих владельцев животных пойти на радикальный шаг. Люди не хотят брать на себя ни финансовое бремя, ни логистические трудности, которые могли бы возникнуть при эвакуации домашних животных или их перевозке через границы.
Ресурсы приютов для животных в Объединенных Арабских Эмиратах полностью исчерпаны. Волонтеры ежедневно получают сотни сообщений о собаках и кошках, брошенных на произвол судьбы.
Материалы, опубликованные в социальных сетях, рисуют трагическую картину: в городской среде все чаще фиксируют беспомощно брошенных животных, а у приютов регулярно оставляют коробки с новорожденными щенками и котятами.
Особенно критическая ситуация сложилась у границы с Оманом. Люди, надеявшиеся покинуть страну в этом направлении, просто оставляли своих верных питомцев в пустыне. Это происходило после того, как пограничные службы запрещали пересекать границу вместе с животными.
Эксперты предупреждают, что это явление является не только гуманитарной катастрофой в сфере защиты животных. Неконтролируемый рост числа бродячих животных в городах и приграничных районах создает серьезные риски для общественной безопасности и эпидемиологической ситуации.