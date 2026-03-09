Депутат-прогульщик: Майрис Бриедис не пришел на 7 из 18 заседаний Рижской думы
Легендарный боксер и депутат Майрис Бриедис оказался главным "прогульщиком" Рижской думы. Почти половина заседаний прошла без него — и это вызвало волну обсуждений в соцсетях и среди избирателей.
Составлен список депутатов Рижской думы, которые чаще всего пропускали заседания думы этого созыва. В нем уверенно лидирует внефракционный депутат Майрис Бриедис. Первое заседание Рижской думы этого созыва состоялось 27 июня прошлого года. Бриедис на нем не присутствовал и до конца года пропустил еще четыре заседания думы. В этом году Бриедис не был еще на двух из пяти состоявшихся заседаний думы.
Таким образом, в общей сложности Бриедис пропустил семь из 18 состоявшихся на данный момент заседаний Рижской думы этого созыва.
Депутат от партии «Латвия на первом месте» Сергей Долгополов в прошлом году отсутствовал на четырех заседаниях думы, а в этом году — еще на одном. В свою очередь другой внефракционный депутат — Валерий Петров — в 2025 году пропустил три заседания, а в этом году не посетил еще два.
За весь этот созыв Рижской думы было только три заседания, на которых присутствовали все депутаты.
Как сообщалось, Бриедис также не пришел на первое заседание Рижской думы, в это время опубликовав фотографии с прошедших тренировок в Италии. Позже он оправдывался, что не пришел на заседание, потому что «никто ему не сказал, когда нужно приходить».