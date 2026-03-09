Депутат-прогульщик: Майрис Бриедис не пришел на 7 из 18 заседаний Рижской думы

Составлен список депутатов Рижской думы, которые чаще всего пропускали заседания думы этого созыва. В нем уверенно лидирует внефракционный депутат Майрис Бриедис. Первое заседание Рижской думы этого созыва состоялось 27 июня прошлого года. Бриедис на нем не присутствовал и до конца года пропустил еще четыре заседания думы. В этом году Бриедис не был еще на двух из пяти состоявшихся заседаний думы.