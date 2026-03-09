Латвия заблокировала площадку электронной торговли Ozon.ru
Латвия блокирует крупнейшие российские сайты: под запрет попал даже Ozon.ru. Власти заявляют, что платформа распространяет пропаганду и угрожает безопасности страны.
Национальный совет по электронным СМИ принял решение ограничить доступ в Латвии к российской платформе электронной коммерции Ozon.ru в Латвии, а также к ряду других доменов, которые, по мнению совета, распространяют контент, угрожающий государственной безопасности и общественному порядку, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.
Ozon.ru - одна из крупнейших в России многоотраслевых площадок электронной торговли, предлагающая товары в различных категориях.
Также было принятно ограничить доступ к сайтам booksite.ru, znanierussia.ru, runi.ru, yauzashop.ru, burunen.ru, dobvesti.ru, sdelanounas.ru, www1.ru и kp.ru.
Совет отмечает, что эти сайты, как правило, распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, оправдывают российскую военную агрессию, легитимизируют принадлежность оккупированных и аннексированных украинских территорий России, а также мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат.
Что касается Ozon.ru, то совет отмечает, что на этой платформе наряду с товарами повседневного спроса предлагается так называемая "патриотическая" литература, прославляющая и героизирующая войну России против Украины.