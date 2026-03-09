Латвия заблокировала площадку электронной торговли Ozon.ru

Национальный совет по электронным СМИ принял решение ограничить доступ в Латвии к российской платформе электронной коммерции Ozon.ru в Латвии, а также к ряду других доменов, которые, по мнению совета, распространяют контент, угрожающий государственной безопасности и общественному порядку, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.