Даугаву прорывает: уровень воды растет рекордными темпами
Реки Латвии стремительно выходят из зимнего сна: снег тает рекордными темпами, лед на Даугаве трещит, а уровень воды поднимается быстрее прогнозов.
Уровень воды в некоторых реках Латвии продолжает повышаться, а в Даугаве он начал расти быстрее, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Латгале и Селии, а также в бассейне Даугавы в Беларуси и России еще лежит слой снега толщиной 5-28 сантиметров. Снег полностью растаял в Курземе, кроме южных районов, и во многих местах в Видземе.
Уровень воды в реках Курземе в основном падает, в то время как в Барте он остается высоким.
За последние дни уровень воды в Берзе у Ливберзе упал на 20 сантиметров, а в Тервете у Брамберге начал снижаться, в то время как в других местах бассейна Лиелупе уровень воды продолжает повышаться или незначительно колеблется.
В реках Латгале и Видземе уровень воды местами повышается, а местами понижается или колеблется. Самый большой подъем с февраля - 1,7 метра - был зафиксирован в Айвиексте у Лубаны, где во время наводнения 2010 года уровень воды был выше более чем на два метра.
Большая часть Даугавы покрыта льдом. На реках Курземе лед сохранился лишь местами.
На этой неделе ожидаются рекордно высокие температуры, и на большей части страны растает оставшийся снег, а осадков будет мало.