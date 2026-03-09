Даугаву прорывает: уровень воды растет рекордными темпами

Уровень воды в некоторых реках Латвии продолжает повышаться, а в Даугаве он начал расти быстрее, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Латгале и Селии, а также в бассейне Даугавы в Беларуси и России еще лежит слой снега толщиной 5-28 сантиметров. Снег полностью растаял в Курземе, кроме южных районов, и во многих местах в Видземе.