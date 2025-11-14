"Чтобы там были не лузеры и безработные": режиссер Херманис считает, что депутаты должны работать без зарплаты
Режиссер и общественный деятель Алвис Херманис вновь оказался в центре общественного внимания — с радикальным предложением лишить депутатов Сейма зарплаты!
Имя латвийского режиссёра и общественного деятеля Алвиса Херманиса в последние недели всё чаще появляется в заголовках СМИ. Один из лидеров движения «Без партий», выступающего за реформу избирательной системы, Херманис опубликовал в социальной сети X пост, вызвавший бурную дискуссию.
Херманис предложил радикальную идею — полностью отменить зарплаты депутатам Сейма. По его словам, народные избранники должны работать «за спасибо», если действительно заботятся о стране.
«Это будет не от имени движения “Без партий”, а моё личное мнение: я за то, чтобы 100 депутатам Сейма вообще не предусматривалась зарплата. Они должны работать бесплатно (их помощники, которые занимаются документами и работают полный день, конечно, нет). Тогда там соберутся люди, у которых голова в правильном месте (не с другого конца) — а не лузеры и безработные», — написал режиссер.
Šis nebūs “Bez partijām”, bet mans personiskais viedoklis: es būtu par to, ka 100 Saeimas deputātiem atalgojums vispār nebūs paredzēts, viņiem tur jāstrādā par velti (viņu palīgi, kas gatavo dokumentus un full time rosās, protams, nē).— Alvis Hermanis (@AlvisHermanis1) November 13, 2025
Tad tur savāktos cilvēki, kuriem galva ir…
По мнению Херманиса, отсутствие денежного вознаграждения привлекло бы в политику людей, движимых идеей, а не личной выгодой. Однако публика восприняла эту инициативу крайне неоднозначно.
Многие напомнили Херманису, что здание Нового Рижского театра, возглавляемого им, было построено за счёт налогоплательщиков — около 37 миллионов евро. «Раз вы за работу без оплаты, то и вам, может быть, стоит поработать бесплатно, чтобы понять, что такое “народные деньги”?» — язвительно заметил один из комментаторов.
Другие пользователи сочли идею популистской и нереалистичной: «Связь между “работой без зарплаты” и “людьми с головой на плечах” абсолютно выдуманная. Так парламент станет клубом тех, кто и без того обеспечен»; «Если депутаты будут работать бесплатно, вырастет риск, что они станут зависеть от бизнеса или спонсоров»; «Гениально! Тогда и режиссёрам не платить — пусть им зрители скидываются по желанию. Так в театрах останутся только лучшие!»
Хотя идея Херманиса вызвала живое обсуждение, большинство комментаторов сошлись в том, что работа депутата требует времени, знаний и ответственности, и без материальной мотивации качественная политика невозможна. Тем не менее, многие отметили, что в словах Херманиса чувствуется разочарование в существующей политической системе и желание встряхнуть общество — пусть и с помощью утопичных предложений.