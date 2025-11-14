"Чтобы там были не лузеры и безработные": режиссер Херманис считает, что депутаты должны работать без зарплаты

«Это будет не от имени движения “Без партий”, а моё личное мнение: я за то, чтобы 100 депутатам Сейма вообще не предусматривалась зарплата. Они должны работать бесплатно (их помощники, которые занимаются документами и работают полный день, конечно, нет). Тогда там соберутся люди, у которых голова в правильном месте (не с другого конца) — а не лузеры и безработные», — написал режиссер.