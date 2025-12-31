"Латвия сегодня диктует моду": нейл-арт как форма высокого искусства

Красота женщины, по словам Коко Шанель, идет «от кончиков пальцев и уже потом струится по ухоженному телу до кончиков волос». Сегодня мы всё чаще говорим не о банальном домашнем маникюре, а о нейл-арте - методе творческой покраски ногтей, их декорирования и украшения. В современном мире это настоящий жанр декоративно-прикладного искусства, который всё больше завоевывает мир. В Латвии есть гуру в этой области красоты. Это рижанка Алиса Борисова, обладательница десятка золотых медалей на престижнейших международных чемпионатах - от Hollywood Briliant Beauty Cups до Global Nail Championship Kazakhstan.