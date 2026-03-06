"То, что видели глаза, мозг не мог принять". Соседка - о страшной ночи, когда в Риге сын сбросил мать с балкона
В Латгальском предместье Риги сын избил свою мать и выбросил ее с балкона четвертого этажа. Затем, пытаясь скрыться от полиции, выпал сам. Программе «Degpunktā» удалось поговорить с соседями, которые той ночью стали свидетелями страшного убийства.
Соседка приводит съемочную группу «Degpunktā» на балкон и показывает место на подоконнике, где лежала окровавленная мужская обувь, которую он потерял, пытаясь спуститься с балкона четвертого этажа, убегая от полиции. Однако перила не выдержали, и он упал туда же, рядом с телом своей матери.
Первые шумы сверху были слышны около десяти часов вечера. Пожилая женщина кричала, и звучало так, будто между ней и, возможно, сыном или каким-то гостем возникли разногласия. Как говорит соседка, тогда она не могла представить, что наверху происходит что-то серьезное, потому что раньше никогда не было ни шума, ни громких ссор.
«В два часа были ужасные глухие удары, и когда я услышала сильный удар, я выбежала на балкон и посмотрела вверх — и увидела страшно разбитое лицо. Я видела, что это лицо бросают. Первое, что было у меня в голове: поскольку я знала, что у него не все в порядке с головой, я подумала, что он сошел с ума и сам себя убивает. Потому что то, что видели глаза, мозг не мог принять. Это была мать. Но я действительно была уверена, что это он. Только когда он перекинул ее через край, я подумала — почему он в ночной рубашке и в женских трусах. Опять очередной кошмар в голове, который не принимает реальность. Такие ужасы мозг не мог понять», рассказывает соседка.
Как только соседка увидела на балконе верхнего этажа окровавленное лицо, она вызвала полицию и медиков.
Вячеслав Гудовскис, заместитель начальника 1-го отделения 1-го бюро Криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции:
«В квартире произошел конфликт между мужчиной и его матерью, в результате чего мужчина избил мать и сбросил ее с балкона четвертого этажа. Когда оперативные службы прибыли на место, к сожалению, информация подтвердилась — они обнаружили тело женщины. В тот момент сотрудники Государственной полиции вскрывали дверь квартиры, и мужчина сам выпрыгнул с балкона, с четвертого этажа. Он жив, в сознании, но получил различные травмы. Сразу же мужчина был доставлен в медицинское учреждение».
Соседка: «(DP: Почему казалось, что он какой-то странный?) Нам рассказывали, что в молодости его избили, он был в очень тяжелом состоянии, и у него уже не все «провода» на месте. По нему этого не было видно. Но он точно был на каких-то больничных, на инвалидности, потому что он не работал. Когда я была на балконе, я слышала его — он курил, говорил по телефону. Но мать тоже сама виновата — она его все время защищала. Еще одна наша мысль: возможно, она смирилась со своей судьбой, потому что она не звала на помощь. Только кричала, наверное, от боли. (..) Когда он выбросил мать, он еще и все иконы выбросил и мешки, бутылки из-под алкоголя были выброшены. Он был жив и, насколько я понимаю, жив и сейчас. Я считаю, ему это еще страшнее, если он осознает, что сделал».
48-летний мужчина ранее попадал в поле зрения полиции, но судим не был. Сейчас он все еще находится в больнице, однако суд позавчера избрал обвиняемому меру пресечения — заключение под стражу.
Назначены экспертизы, чтобы выяснить, умерла ли 76-летняя женщина уже в квартире или погибла в результате падения. Также продолжается расследование, чтобы установить мотивы мужчины.