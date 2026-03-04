Шокирующее убийство в Риге: мужчина сбросил с балкона 4-го этажа собственную мать

Ранее в полицию не поступала информация о конфликтах между этими лицами, однако подозреваемый мужчина 1978 года рождения уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за нападение на представителя власти или другое государственное должностное лицо. В полиции начат уголовный процесс по факту убийства. За такое преступление законом предусмотрено пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет, а также пробационный надзор сроком до трех лет.