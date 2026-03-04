Шокирующее убийство в Риге: мужчина сбросил с балкона 4-го этажа собственную мать
В Риге мужчина выбросил свою 76‑летнюю мать с балкона после конфликта, женщина погибла, а сам подозреваемый, ранее уже попадавший в поле зрения полиции, был задержан после того, как выпрыгнул с того же балкона.
В ночь на 2 марта полиция получила вызов от жителей Латгальского предместья о том, что в квартире произошел конфликт и, возможно, совершено преступление. В одной из квартир произошел конфликт между мужчиной и его матерью. Мужчина избил свою мать, после чего выбросил ее с балкона четвертого этажа. Женщина погибла.
В момент, когда сотрудники полиции вскрывали дверь квартиры, подозреваемый сам выпрыгнул с балкона, получив различные травмы. Он был доставлен в медицинское учреждение.
Ранее в полицию не поступала информация о конфликтах между этими лицами, однако подозреваемый мужчина 1978 года рождения уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за нападение на представителя власти или другое государственное должностное лицо. В полиции начат уголовный процесс по факту убийства. За такое преступление законом предусмотрено пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет, а также пробационный надзор сроком до трех лет.
3 марта подозреваемому в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.