ФОТО: бронемашина вместо кареты - кронпринцесса Швеции участвовала в военных учениях НАТО в Латвии
Будущая королева Швеции сменила королевский дворец на бронемашину. Кронпринцесса Виктория приняла участие в военных учениях НАТО в Латвии и даже выступила стрелком боевой машины пехоты вместе с шведскими и латвийскими военными.
Будущая королева Швеции, кронпринцесса Виктория, приняла участие в военных учениях шведского батальона в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии. Как сообщила пресс-служба шведской королевской семьи, во время визита в регион кронпринцесса посетила шведских военнослужащих, размещенных в Латвии, и присоединилась к тренировочным мероприятиям подразделения.
Визит начался с брифинга о деятельности шведского батальона, который входит в состав многонациональной бригады НАТО в Латвии. Военным также представили текущую ситуацию и планы предстоящих операций.
После этого кронпринцесса направилась в лагерь Camp Valdemar, где экипировалась и отправилась на полигон для участия в учениях. Там она вместе с латвийскими союзниками приняла участие в тренировке с боевой машиной пехоты CV90.
Перед началом маневров Виктории рассказали о задачах экипажа машины, а также о работе башни и вооружения. Затем кронпринцесса присоединилась к штурмовому этапу учений 712-й роты и выступила в роли стрелка боевой машины.
Во время визита в регион она также встретилась с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в Риге. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество в сфере безопасности, обороны и экономики.
Кронпринцесса Виктория — старшая дочь короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Наследницей престола она стала в 1980 году после вступления в силу закона, согласно которому трон наследует старший ребенок монарха независимо от пола.
Швеция является конституционной монархией, где королевская семья выполняет преимущественно представительские функции. Тем не менее визиты членов королевской семьи к военным подразделениям традиционно рассматриваются как символ поддержки армии и союзнических миссий страны.