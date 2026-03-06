ВИДЕО: впервые за 40 лет в Риге по новым рельсам прошел тестовый трамвай

В Риге начались первые испытания нового продления трамвайной линии №7 — ночью по свежепостроенным путям прошел учебный вагон. Тестовые поездки стали важным этапом перед запуском полноценного движения. Новый участок продлевает маршрут в микрорайоне Кенгарагс более чем на два километра — от нынешней конечной у торгового центра Dole до перекрестка улиц Латгалес и Вишкю.