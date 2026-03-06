ВИДЕО: впервые за 40 лет в Риге по новым рельсам прошел тестовый трамвай
В Риге произошел редкий для города транспортный момент: впервые за более чем 40 лет на новую трамвайную линию вышел тестовый вагон.
В Риге начались первые испытания нового продления трамвайной линии №7 — ночью по свежепостроенным путям прошел учебный вагон. Тестовые поездки стали важным этапом перед запуском полноценного движения. Новый участок продлевает маршрут в микрорайоне Кенгарагс более чем на два километра — от нынешней конечной у торгового центра Dole до перекрестка улиц Латгалес и Вишкю.
Šonakt jaunās 7. tramvaja līnijas pagarinājumā notika pirmie izmēģinājuma braucieni ar pantogrāfu aprīkotu mācību vagonu. Testēšana turpināsies arī ar pārējiem mūsu rīcībā esošajiem tramvajiem, lai jau maijā līnija sāktu pārvadāt pasažierus.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) March 6, 2026
Jaunais posms ir pirmā jaunā tramvaja… pic.twitter.com/PPmPWgAHpE
Во время испытаний специалисты проверяют контактную сеть, состояние рельсов и работу инфраструктуры. В ближайшее время тесты будут продолжены с участием разных моделей трамваев, которые используются в городском парке.
По планам муниципального перевозчика, уже в мае линия должна открыться для пассажиров. После завершения проекта на новой конечной появится крупный транспортный узел — здесь будут пересекаться маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, а также появится диспетчерский центр и обновленная городская инфраструктура.
Продление маршрута №7 имеет символическое значение для столицы: новые трамвайные пути в Риге не строили более четырех десятилетий.