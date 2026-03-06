ВИДЕО: впервые за 40 лет в Риге по новым рельсам прошел тестовый трамвай
В Риге по новым рельсам прошел тестовый трамвай.
В Риге произошел редкий для города транспортный момент: впервые за более чем 40 лет на новую трамвайную линию вышел тестовый вагон.

В Риге начались первые испытания нового продления трамвайной линии №7 — ночью по свежепостроенным путям прошел учебный вагон. Тестовые поездки стали важным этапом перед запуском полноценного движения. Новый участок продлевает маршрут в микрорайоне Кенгарагс более чем на два километра — от нынешней конечной у торгового центра Dole до перекрестка улиц Латгалес и Вишкю.

Во время испытаний специалисты проверяют контактную сеть, состояние рельсов и работу инфраструктуры. В ближайшее время тесты будут продолжены с участием разных моделей трамваев, которые используются в городском парке.

По планам муниципального перевозчика, уже в мае линия должна открыться для пассажиров. После завершения проекта на новой конечной появится крупный транспортный узел — здесь будут пересекаться маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, а также появится диспетчерский центр и обновленная городская инфраструктура.

Продление маршрута №7 имеет символическое значение для столицы: новые трамвайные пути в Риге не строили более четырех десятилетий.

